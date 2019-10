Patrick Seeger/dpa »Wir haben beschlossen, dass die Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet wird«

Die Fußballmannschaft des FSV Münster meldet sich nach der Prügelattacke gegen einen Schiedsrichter aus dem laufenden Spielbetrieb ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht der hessische Kreisliga-Club damit die Konsequenzen aus dem Vorfall vom Wochenende, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. »Wir haben beschlossen, dass die Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet wird«, sagte ein Funktionär dem Sender Hit Radio FFH. Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der Kreisliga C Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Weitere Reaktionen folgten prompt. So hat der Deutsche Fußballbund das Problem allgemein zunehmender Gewalt gegen Amateurschiedsrichter zur Chefsache erklärt und den Unparteiischen volle Unterstützung zugesagt. »Die zahlreichen Gewalttaten, Respektlosigkeiten und Übergriffe gegen Schiedsrichter auf den Amateurplätzen schockieren auch uns, wir sind bestürzt, fassungslos und betroffen«, heißt es in einem von DFB-Präsident Fritz Keller, den Vizepräsidenten Rainer Koch und Ronny Zimmermann sowie Generalsekretär Friedrich Curtius unterzeichneten Brief. Der DFB werde alles dafür tun, die Schiedsrichter in den unteren Spielklassen zu schützen. Zugleich appellierten Keller und Co. an die staatlichen Institutionen, gegen die zunehmende Gewalt mit aller Schärfe vorzugehen.

Grundsätzlich greife in diesen Fällen »zunächst die Sportgerichtsbarkeit, die schnell Sperren oder auch weitergehende Maßnahmen aussprechen kann«, sagte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Tätlichkeiten, Körperverletzungen oder auch Beleidigungen seien Straftaten, die »selbstverständlich vor Gericht geahndet werden. Voraussetzung dafür ist eine Strafanzeige oder eine Kenntnis der Ermittlungsbehörden von einer Straftat«, erklärte die SPD-Politikerin. Konkreten Handlungsbedarf des Gesetzgebers sieht sie aktuell aber nicht.

Der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Berliner Fußballverbandes, Jörg Wehling, hat unterdessen einen geregelten Einsatz von Sicherheitskräften bei Fußballspielen gefordert. »In Sachsen müssen die Vereine bei Spielen mit einer bestimmten Zuschaueranzahl eine bestimmte Zahl an Ordnern stellen. Das ist eine lobenswerte Richtung«, sagte Wehling der dpa. Forscherin Thaya Vester sieht zwar ein »Nachwuchsproblem« im Schiedsrichterwesen, sie sagt aber ganz klar: »Gewalt ist dabei nur eine Ursache von mehreren. Eine Untersuchung der Universität Saarbrücken dazu hat ergeben, dass beispielsweise berufliche und private Gründe deutlich häufiger als Ausstiegsgrund angeführt werden, aber auch fehlender Respekt gegenüber Schiedsrichtern«, sagte die Wissenschaftlerin von der Universität Tübingen.

Im Fall des zuletzt bewusstlos geschlagenen Referees hat der zuständige Schiedsrichterobmann des Kreises Dieburg die Verbreitung des Videos scharf kritisiert. «Ich war völlig schockiert», sagte Thorsten Schenk der Welt (Mittwochausgabe) über die gewalttätige Attacke. Man habe das Gefühl, »die Leute wollen unbedingt etwas Brutales sehen. Und das ist kein Phänomen, das der Fußball exklusiv hat. Schauen Sie sich etwa die Gaffer bei Verkehrsunfällen an.« (dpa/jW)