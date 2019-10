Einander ergänzen und bestärken

Karl Hubbuch »Weiterhin notwendig«: Ohne Titel, Zeichnung von Karl Hubbuch, um 1950, 27 x 39,5 cm

»Noch heute erscheint es mir wie ein Wunder, wenn ich daran denke, dass weltberühmte Künstler wie Renato Guttuso, Marino Marini, Giacomo Manzù, die Bauhäusler Gerhard Marcks und Georg Muche, Frans Masereel, Jean Hélion, Emilio Vedova, Victor Vasarely und viele andere mir, damals einem jungen Menschen, die Hand reichten und mich in meiner Sammlung unterstützten.« Das bekannte der Chemieingenieur Gerd Gruber, ein leidenschaftlicher Kunstsammler seit Jugendtagen, in seiner Rede zur Eröffnung einer Ausstellung, die noch bis Anfang Januar an drei Orten seiner Heimatstadt Wittenberg zu sehen ist.

Grundstein der Sammlung Grubers waren Arbeiten, die er von der jüdischen Kommunistin Lea Grundig (1906–1977) geschenkt bekam. Die Malerin und Grafikerin brachte ihn auch mit Kollegen in Verbindung. Später spielte der gut vernetzte Däne Asger Jorn (1914–1973) eine wichtige Rolle beim Aufbau der Sammlung, die heute Werke von Künstlern aus 50 Ländern umfasst, mit vielen steht Gruber in Kontakt. Jorn ist in der Wittenberger Ausstellung mit einer Illustration zur »Geschichte vom teuren Brot« vertreten.

Die drei Teile der Bilderschau sind fußläufig zu erreichen. Im Alten Rathaus am Markt werden unter dem Titel »Internationale Positionen« Arbeiten aus 25 Ländern präsentiert, darunter Kuba, Chile, Israel, Nigeria, Indien und Russland. Auch aus Europa werden hier Werke gezeigt. Der Austausch zwischen den Künstlern war auf dem Kontinent im Zweiten Weltkrieg fast völlig zum Erliegen gekommen. Es gab Berufsverbote, Verhaftungen, viele wurden interniert oder gingen ins Exil. Nach dem Krieg waren die Künste weltweit im Aufbruch. Es mussten neue Ausdrucksformen und Techniken gefunden werden, um den nachfolgenden Generationen die Schrecken des Krieges zu vermitteln. Und den Frieden als das oberste Gebot. In diesem Sinne vereinigen sich Bilder von Pablo Picasso, Heidrun Hegewald, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Johnny Friedlaender, Alberto Giacometti, Renato Guttuso, Henry Moore und anderen zu einem großen Appell. Auch Künstler aus dem besetzten Deutschland und den späteren beiden deutschen Staaten waren mit Engagement beteiligt. Eine Zeichnung von Karl Hubbuch aus Karlsruhe zum Beispiel, entstanden um 1950, zeigt im Rathaus drastisch, was auch heute wieder dringend notwendig wäre: Faschismus raus aus den Köpfen!

Im historischen Cranach-Hof am Markt erwartet den Besucher eine Präsentation zum Thema »Neues Bauhaus«. Das in Weimar gegründete, in Dessau erfolgreich weitergeführte Bauhaus war von den Nazis nach 14jährigem Bestehen gewaltsam geschlossen worden, aber die Ideen wurden etwa durch Bücher weiterverbreitet. Modelle und Gestaltungsvorschläge von Wassili Kandinsky, Gerhard Marcks, Gerhard Muche, Lyonel Feininger und Bauhaus-Frauen wie Petra Petitpierre begeistern bis heute. Besonders beeindruckend in diesem Ausstellungsteil: der Siebdruck »o. T. « von T. Lux Feininger mit farbigen Linien, waagerecht und senkrecht, in ästhetischer Ordnung. Theo Balden, Max Bill, Johannes Itten und andere sind zum Teil mit Studentenarbeiten vertreten.

Der dritte Teil der Ausstellung ist »Pazifismus trifft Religion« überschrieben und im Wittenberger Schloss zu sehen. Hier werden pazifistische Werke aus der Sammlung Gruber religiösen Arbeiten der gleichen Künstler aus dem Bestand der »Stiftung Christliche Kunst Wittenberg« gegenübergestellt. Erkennbar wird, dass sich Pazifismus und Religion in ihren politischen und sozialen Aussagen ergänzen und gegenseitig bestärken können. Bedrohungen durch Kriege, soziale Not und vor allem atomare Waffen zwingen in beiden Bereichen zu klaren Aussagen, und oft wird die christliche Ikonographie zum Mittel, um solche künstlerischen Absichten zu realisieren. Deutlich wird das etwa in Arbeiten von Marc Chagall, Otto Dix, Fritz Cremer, Wolfgang Mattheuer und Otto Pankok, dessen Mädchenporträt »Ehra« viele Besucher an Pankoks großartigen Holzschnitt »Christus zerbricht das Gewehr« erinnert.

Die dreiteilige Ausstellung »Kunst nach 1945« ist – wie viele andere Expositionen, die Gerd Gruber zuvor zeigte, darunter eine in der Ladengalerie der jW – ein eindringliches Kunsterlebnis. Neben Luther, den Reformatoren und der Malerfamilie Cranach hat Wittenberg mit der Sammlung Gruber nun ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Dem leidenschaftlichen Engagement des Sammlers ist für die Zukunft viel Erfolg zu wünschen – und seiner Wittenberger Ausstellung viele Besucher.