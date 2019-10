Italiens Premier in Not

Alessandro Bianchi/REUTERS Adressat von Rücktrittsforderungen der Opposition: Italiens Premier Giuseppe Conte

Die in London erscheinende Financial Times (FT) berichtete am Montag, Italiens Regierungschef Giuseppe Conte könnte in einen Finanzskandal des Vatikans verwickelt sein. Dabei ginge es um Millionenbeträge. Sollte das tatsächlich zutreffen, müsse der Regierungschef sofort zurücktreten, forderte umgehend der ehemalige Vizepremier und Innenminister aus Contes erstem Kabinett, Matteo Salvini. Der Chef der rechten Oppositionspartei Lega ist seit seinem selbstverursachten Ausscheiden aus dem Amt und dem Platzen der Koalition mit der »Fünf-Sterne-Bewegung« (Movimento Cinque Stelle, M5S) darum bemüht, die von Conte geführte Regierung aus M5S und Sozialdemokraten (PD) aus dem Amt zu treiben.

Die FT hatte einen Bericht der katholischen Nachrichtenagentur KNA vom 22. Oktober aufgegriffen. Der enthüllte, dass Kurienkardinal Giovanni Angelo Becciu den Vatikan mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe an der geplanten Errichtung eine Wohngebäudes mit 49 Luxusapartments in London beteiligen wollte. Das sollte anschließend mit sattem Gewinn verkauft werden. Manager des Objekts war der Geschäftsmann Raffaele Mincione. Der hatte dazu die Firma »60SA« mit Sitz im Steuerparadies Jersey gründete, bei der der Vatikan 2014 mit 45 Prozent der Anteile eingestiegen war. Die Zahlungen gingen dem Bericht zufolge an einen »Investmentfonds« namens »Athena Capital«. Dessen »Anlage« habe praktisch allein aus der besagte Immobilie bestanden, der über eine Luxemburger Holding im Besitz von Mincione war. Weil im Zuge des »Brexit« die Immobilie drastisch an Wert verloren hatte, habe der Vatikan dann Mincione auch noch seine restlichen 55 Prozent von 60SA abgekauft und ihn praktisch das Verlustrisiko genommen. Laut FT sind für den früheren Eigner 128 Millionen Euro herausgesprungen.

Die FT bringt zudem die Behauptung ins Spiel, dass der parteilose Premier als Juraprofessor und Anwalt für Mincione »als Konsultant« tätig gewesen sei. Die römische Zeitung La Repubblica vermerkte dazu am Montag, dass das nichts Neues sei. Sie habe darüber bereits am 23. Mai 2018 berichtet, und da sei Conte noch kein Regierungschef gewesen, sondern Kandidat für die Berufung in das Amt. Der habe damals vorgeschlagen, dem Prinzip »Golden Power« zu folgen, was es der Regierung ermöglicht hätte, den Zugriff ausländischer Investoren auf strategische heimische Gesellschaften zu blockieren. Das Blatt erinnert daran, das Kabinett unter Conte habe dazu ein Dekret erlassen, was verhinderte, dass Mincione die Kontrolle über die besagte Firma übernehmen konnte. Bei der Abstimmung über das Dekret habe sich der Premier enthalten. Salvini indes hatte im Mai 2018, als er in der Regierung von Conte Vizepremier wurde, keinerlei Einwände gegen dessen auch ihm bekannte Tätigkeit. Jetzt erklärt er, »wenn das, was FT schreibt, wahr ist, muss Conte zurücktreten«, zitiert ihn die Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag.

Nun wird gerätselt, was die FT veranlasst habe, den Machtkampf in Rom anzuheizen. Und das einen Tag nachdem die Lega in der Region Umbrien mit ihrer Kandidatin einen triumphalen Wahlsieg erzielt hatte (jW berichtete), und den Salvini erneut zum Anlass nahm, Neuwahlen zu fordern. Wenn der Ministerpräsident tatsächlich zurücktreten müsste, heißt es aus Insiderkreisen, könnte ein neuer Kandidat bereitstehen: Der inzwischen »arbeitslos« gewordene frühere Präsident der Europäischen Zentralbank und Prophet des Minuszinses, Mario Draghi.