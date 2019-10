Schwäbische Hausfrau des Tages: Deutsche Bank

Boris Roessler/dpa Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing saniert, was das Zeug hält

Die Deutsche Bank unterzieht sich nach vier Verlustjahren in Folge einer radikalen Schrumpfkur. Das Investmentbanking wird zerschlagen, das Geschäft mit Hedgefonds verkauft. 18.000 Stellen werden gestrichen. Der Umbau läuft »nach Plan«, verkündete am Mittwoch Vorstandschef Christian Sewing. Doch zugleich präsentierte das Geldhaus für das Sommerquartal erneut tiefrote Zahlen: 842 Millionen Euro betrug der Verlust.

Wie es sich für ein Institut mit dem Attribut »deutsch« im Namen gehört, kann es auf den ausbleibenden Erfolg von Kürzungsmaßnahmen nur eine Antwort geben: weitere Kürzungsmaßnahmen. Und neues Einsparpotential wurde bereits ausfindig gemacht. Nein, nicht Boni oder Vorstandsgehälter. Pünktlich zum Weltspartag geht es ans Eingemachte: Die traditionelle Weihnachtsfeier für Ruheständler fällt ins Wasser! Weil gespart werden müsse, habe dies »auf allen Ebenen des Konzerns Einschnitte« zur Folge, heißt es in einem Schreiben an die Opfer der Maßnahme. Ja, liebe Deutsche-Bank-Pensionäre, jetzt tritt ein, was schon zur großen Krise prophezeit wurde: Die Party ist vorbei!

Rigoros wird der Rotstift angesetzt. Bis er schwarze Zahlen schreibt. Wie groß die Wirkung der Partyabsage auf die Bilanz eingeschätzt wird, wurde zunächst nicht bekannt. Wo könnte sonst noch gespart werden? Sewings Gehalt belief sich 2018 auf läppische sieben Millionen Euro. Die Bonuszahlungen schlugen mit gerade mal zwei Milliarden zu Buche. Da ist nicht mehr viel zu machen.

Trotzdem mault die Gewerkschaft wieder rum. Das Vorgehen in Sachen Weihnachtsfeier sei »kleinlich«. Wen interessiert das? Die Aktionäre haben es den Konzernlenkern gedankt und ließen den Aktienkurs von 7,11 Euro auf 7,26 Euro in die Höhe schnellen. Gut, wenig später lag er dann wieder bei 6,76 Euro und noch 2015 kostete das Wertpapier über 30 Euro.