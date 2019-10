Putin besucht Orban

flickr.com/photos/iaea_imagebank/8505821709 Es geht bei dem russisch-ungarischen Treffen auch um den Ausbau des Atomkraftwerks Paks

Wenn der russische Präsident Wladimir Putin den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban besucht, dann wird das meist von einem medialen Raunen begleitet. Orban steht schon lange im Verdacht, als »Puszta-Putin« eine Art Miniaturversion des russischen Präsidenten zu sein und in dessen Auftrag die westliche »Wertegemeinschaft« zu unterhöhlen. Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass Moskau erst am vergangenen Freitag mit Belgrad ein Freihandelsabkommen für die russisch dominierte Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) abgeschlossen hat. Brüssel hatte zuvor den ewigen Kandidaten für den EU-Beitritt Serbien davor gewarnt – ein solches Abkommen sei mit der EU-Mitgliedschaft nicht vereinbar.

Am gestrigen Mittwoch war Putin nun also bei Orban in Budapest. Neben einem angekündigten Besuch des Internationalen Judo-Verbandes und einem Treffen mit führenden Geistlichen aus dem Nahen und Mittleren Osten, bei dem es um den Schutz von Christen in der Region gehen sollte, standen wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt seiner Reise. Insbesondere die Fortschritte bei dem geplanten Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks II sollten besprochen werden. An dem Ausbau ist maßgeblich das russische Staatsunternehmen Rosatom beteiligt, finanziert wird das Ganze mit Krediten aus Moskau in Höhe von umgerechnet zehn Milliarden Euro.

Auch der Abschluss von Verträgen zur Verlängerung von Gaslieferungen aus Russland an Ungarn stand auf dem Programm. Darüber hinaus gab es Mutmaßungen, dass auch der mögliche Bau einer neuen »Turkstream«-Pipeline Thema sein würde. Diese würde es ermöglichen, das Gas aus Russland nicht über die Ukraine an Ungarn liefern zu müssen.

Dass Orban und Putin über die Ukraine sprechen würden, das hielt laut der russischen Nachrichtenagentur TASS auch Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau für wahrscheinlich. Dabei dürfte es jedoch nicht nur um Gaslieferungen gegangen sein. Noch vor dem Treffen Putins mit Orban hatte sich Ungarn in Kiew geweigert, eine gemeinsame Erklärung der NATO-Botschafter zur Ukraine zu unterschreiben. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto begründete dies damit, dass in der Erklärung – trotz ungarischer Vorschläge – keine Angaben zum Schutz der ungarischen und anderer Minderheiten in der Ukraine gemacht worden seien. Nähere Angaben zu der Erklärung der NATO-Botschafter in Kiew hatte es bis jW-Redaktionsschluss nicht gegeben.

Zur Vorbereitung des Treffens zwischen Putin und Orban war einen Tag zuvor bereits der russische Außenminister Sergej Lawrow mit einer Wirtschaftsdelegation in der ungarischen Hauptstadt erwartet worden. Szijjarto sagte am Dienstag nach Gesprächen mit Vertretern der russischen Energiewirtschaft, dass die ökonomischen Beziehungen zu Russland sich entsprechend den Interessen der ungarischen Wirtschaft und Unternehmen entwickeln würden. Szijjarto betonte, dass die ungarisch-russische Zusammenarbeit in der Energieversorgung »störungsfrei« verlaufe, wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI meldete. Obwohl Ungarn dabei fast ausschließlich auf russische Ressourcen angewiesen ist, sei die Zusammenarbeit aber bei weitem noch nicht so weit entwickelt wie – trotz der EU- und US-Sanktionen – jene zwischen Ländern aus dem Westen mit Russland.

Mit Blick auf die Spannungen zwischen »Europa« und Russland wies der ungarische Außenminister am Dienstag darauf hin, dass diese eher in der öffentlichen Wahrnehmung existieren würden, im Hintergrund hätten die westlichen Staaten eine enge Zusammenarbeit mit Moskau ausgebaut. Im Gegensatz dazu seien kleine Staaten – dazu wird er wohl auch Ungarn gerechnet haben – zu den größten Verlierern der EU-Sanktionen gegen Russland geworden.