Konzerngier und Klimawandel

Sarah Reingewirtz/Orange County Register via ZUMA/dpa Feuerwehrleute bekämpfen in Canyon Country, Kalifornien, Brandherde (25. Oktober 2019)

In Kalifornien brennt es lichterloh. Von San Francisco bis nach San Diego fachen heftige Winde Waldbrände an. Am Dienstag (Ortszeit) waren nur 15 Prozent der Feuer unter Kontrolle, Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Los Angeles keucht im Rauch, Teile der Millionenmetropole stehen in Flammen. Drei Millionen Menschen rund um San Francisco und das Silicon Valley haben keinen Strom.

»Die Kräfte, die wir entfesselt haben, sind mehr als grauenhaft«, kommentierte der bekannteste Umweltaktivist der USA, William McKibben, die Bilder der Zerstörung. »Fünf der zwanzig Flächenbrände mit den meisten Todesopfern haben in den letzten zwei Jahren stattgefunden«, beschreibt die Los Angeles Times vom 28. Oktober die klaren Hinweise darauf, dass sich bei den Feuern klimatische Veränderungen in Kalifornien bemerkbar machen. Und in Richtung derjenigen in der Republikanischen Partei, die, einschließlich US-Präsident Donald Trump, die Existenz des Klimawandels leugnen, kommentiert die Zeitung: »Er ist hier, und unsere Gemeinden sind nicht darauf vorbereitet.«

Nicht vorbereitet – das trifft vor allem auf Kaliforniens größten, privaten Energieversorger zu. Pacific Gas and Electric (PG & E) erklärte am Montag selbst, dass Stromkabel des Konzerns allein am Wochenende zwei Flächenbrände in der Bay Area, der Gegend rund um San Francisco, verursacht haben könnten. Und das obwohl PG & E Millionen Menschen schon vorab den Strom abgestellt hatte, um genau das zu verhindern. Wie ebenfalls am Montag bekannt wurde, hatte es das Unternehmen bei einer ähnlichen Abschaltung vor zwei Wochen nach eigenen Angaben versäumt, 23.000 Nutzer, unter ihnen 500 aus medizinischen Gründen auf Stromversorgung Angewiesenen, über die Unterbrechung zu informieren.

Auf 30 Milliarden Dollar oder mehr werden die Schadenersatzansprüche gegen PG & E allein aus den Waldbränden der Jahren 2017 und 2018 geschätzt, als marode Anlagen und Hochspannungsleitungen die Feuer ausgelöst hatten. Daher meldete der Konzern im Januar Insolvenz an und steht seither unter Gläubigerschutz. Umgefallene Hochspannungsmasten oder von Ästen niedergerissene Leitungen gelten auch jetzt wieder als Hauptursache der Brände. PG & E hat über Jahrzehnte nicht genug in unterirdische Leitungen und moderne Ausstattung investiert.

Frei von jeder Selbstkritik sprach Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom bezüglich PG & E von einem »Dog-eat-dog capitalism«, einer kapitalistischen Ellenbogengesellschaft. »Es geht um Konzerngier, die auf den Klimawandel trifft.« Doch seine Hoffnung setzt der Politiker der Demokratischen Partei dann doch auf eine systemkonforme Lösung: Warren Buffets Investmentfirma Berkshire Hathaway solle PG & E aus der Insolvenz heraus aufkaufen.

Der Bürgermeister von San Jose, der mit einer Million Einwohnern drittgrößten Stadt Kaliforniens, will die Firma dagegen in Verbrauchereigentum überführen. »PG & E in einen Versorger umzuwandeln, der sich im Eigentum der Konsumenten befindet, stellt sicher, dass der Fokus des Konzerns zuallererst auf der Sicherheit und der Verlässlichkeit seines Betriebs liegt und nicht auf den kurzfristigen finanziellen Bedürfnissen der Aktienbesitzer oder der Führungskräfte«, so Samuel Liccardo laut New York Times vom Dienstag. Auch der Präsidentschaftskandidat Bernard Sanders fordert im Rahmen des von ihm propagierten »Green New Deal«, einem grünen Investitionsprogramm im Umfang von 16,3 Billionen US-Dollar, eine öffentliche Übernahme von PG & E sowie generell öffentliches Eigentum an Energieversorgern.

2001 hatte PG & E schon einmal Insolvenz angemeldet. Wie die New York Times damals berichtete, waren kurz zuvor Milliarden Dollar an die damalige Muttergesellschaft überführt worden, um Dividenden und Aktienrückkäufe zu finanzieren. Am Ende des Insolvenzverfahrens stand laut Wall Street Journal vom 23. Dezember 2003, dass der Konzern Kosten für die Pleite im Umfang von rund sieben Milliarden Dollar in Form höherer Preise auf seine Stromkunden abladen durfte. Bei den Waldbränden 2017, 2018 und in diesem Jahr geht es um signifikant höhere Summen.