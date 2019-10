Gesetze für das Kapital

Boris Roessler/dpa Bankenmetropole Frankfurt am Main – die nächste Krise kommt bestimmt

Der »größte Steuerraub in der Geschichte Europas«, wie das Recherchenetzwerk Correctiv die Machenschaften der »Cum-Ex«-Betrüger nannte, wäre ohne Schützenhilfe aus der Politik nicht möglich gewesen. So wusste das Bundesfinanzministerium seit spätestens Dezember 2002, dass durch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs von 1999 jene Gesetzeslücke entstanden war, durch die die Tricksereien überhaupt erst möglich wurden. Dem vielleicht wichtigsten Zeugen bei der juristischen Aufarbeitung des Skandals zufolge wirkte eine weitere Gesetzesänderung von 2007 als »Brandbeschleuniger«.

Dabei sollte die Neuregelung im Einkommenssteuerrecht »Cum-Ex« eigentlich eindämmen. Vereinfacht gesagt bestand das Geschäftsmodell der Betrüger darin, sich durch undurchsichtige Verschiebungen und Leerverkäufe rund um den Dividendenstichtag die auf Aktiengewinne entrichtete Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstatten zu lassen, ohne dass die Finanzbehörden es merken. Dies wollte der Gesetzgeber unterbinden, indem er die depotführende Bank bei Leerverkäufen dazu verpflichtet, doppelt bescheinigte Steuerzahlungen einzuziehen und an das Finanzamt weiterzuleiten.

Doch vermochte es die Finanzlobby offenbar, das Gesetz so zu verfälschen, dass es das Gegenteil bewirkte und die Geschäfte der »Cum-Ex«-Mafia erst richtig in Schwung brachte. Der Zeuge, ein Insider, der durch den Betrug selbst rund 50 Millionen Euro eingenommen hat, legte am Dienstag vor dem Bonner Landgericht dar, dass durch Lobbyeinfluss das Gesetz so verändert werden konnte, dass es durch eine Teilverlagerung des Geschäfts ins Ausland leicht zu umgehen war. Nach intensiver Lobbyarbeit sei das Gesetz genau so übernommen worden, wie von den Bankern und Beratern gewünscht - »eins zu eins, ohne dass ein Komma geändert wurde«, sagte der Zeuge. Die Branche habe das Geschäftsmodell in den Folgejahren für »juristisch wasserdicht« gehalten und weiter in die Staatskasse gegriffen.

Erst 2009 sei ein gewisses »Störgefühl« entstanden, nachdem das Finanzministerium »Cum-Ex« als problematisch dargestellt hatte. »Wir wussten, dass es unter Umständen haarig werden könnte«, so der 48jährige. Jedoch habe sich der innerste Kreis der »Cum-Ex«-Akteure in einen »Elfenbeinturm« begeben, in dem auch nach 2009 keine Bedenken geduldet worden seien. Vorgeherrscht habe Skrupellosigkeit. »Wer ein Problem damit hat, dass wegen unserer Arbeit weniger Kindergärten gebaut werden – da ist die Tür«, soll gesagt worden sein.

Der besagte Zeuge im aktuellen Verfahren ist aufgrund seines Insiderwissens vielleicht der wichtigste Informant vor Gericht. Aufgrund seiner Beteiligung am »Cum-Ex«-Geschäft wird er in einem anderen Verfahren selbst auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. In den laufenden Verhandlungen in Bonn sind zwei britische Exaktienhändler angeklagt. Ihnen wird besonders schwere Steuerhinterziehung in 33 Fällen zwischen 2006 und 2011 vorgeworfen. Sie sollen den Fiskus um insgesamt 447 Millionen Euro geprellt haben. Es handelt sich dabei um das erste Verfahren im Rahmen des 2017 von einem internationalen Mediennetzwerk aufgedeckten Skandals. Aufgenommen wurden die Verhandlungen im September. Bis zum 9. Januar 2020 wurden 32 Verhandlungstage anberaumt. Der Gesamtschaden für die öffentlichen Kassen Europas durch »Cum-Ex« wird auf 55,2 Milliarden Euro geschätzt. (dpa/jW)