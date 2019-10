Briefkasten gegen »linke Spelunke«

Florian Boillot Viel Unterstützung für das Kneipenkollektiv: Kundgebung vor dem Landgericht Berlin am Dienstag

Etwa 120 Unterstützende hatten sich am Dienstag mittag zum Landgericht am Tegeler Weg in Berlin aufgemacht, um im Gebäude die Räumungsverhandlung der Neuköllner Kiezkneipe »Syndikat« zu begleiten oder davor mit einer Kundgebung ihren Unmut zu äußern. Den Betreibern waren zum 31.12.18 nach 33 Jahren die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Weisestraße 56 gekündigt worden (siehe jW vom 11.2. und 6.4.). Das alternative Projekt ist in der Nachbarschaft außerordentlich beliebt, ist Ansprechpartner für alles – vom Akkuschrauber bis zum unbürokratischen Zuschuss für Medikamente. Es übernahm sogar zeitweise die Mietzahlungen für den Mädchentreff »Schilleria« in der Nachbarschaft.

Nachdem die Kollektivmitglieder Anfang Januar die Schlüssel nicht herausgegeben hatten, kam es nun zur mündlichen Verhandlung. Auf der Klägerseite steht eine luxemburgische Briefkastenfirma namens Firman Properties. Im Zuge einer gründlichen Recherche konnte das Syndikatskollektiv herausarbeiten, dass sich hinter der Adresse die Gebrüder Pears aus Großbritannien verbergen.

Die auf Anonymität bedachte Familie ist auf dem Berliner Immobilienmarkt kein kleiner Fisch: Sie besitzt mittlerweile etwa 6.000 Wohnungen in der Stadt, die alle über ein Geflecht aus gesichtslosen Firmen in Zypern, Luxemburg und den britischen Jungferninseln vermietet werden.

Mieter klagen seit langem über die Unerreichbarkeit bei Mängeln und die harte Entmietungspolitik. Dank des kompliziert verschachtelten Firmengeflechts zahlt das Pears-Imperium auch kaum Steuern auf die Mieteinnahmen. Es geht um ein Milliardengeschäft, das nun auch das kleine Lokal in der Weisestraße erreicht hat.

Zu Beginn der Verhandlung beantragte die Klägervertreterin Yvonne Agorski den Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihre scheuen Mandanten waren – wenig überraschend – nicht erschienen: »Das hier wollen sie sich nicht antun.« Da die Räume ihrer Kanzlei am Strausberger Platz vor einigen Monaten mit Farbeiern beworfen wurden, sah sie auch ihre Person gefährdet. Der Antrag wurde erwartungsgemäß zurückgewiesen. Die Zuschauer durften bleiben.

Beklagtenvertreter Benjamin Hersch bestritt die ordnungsgemäße Bevollmächtigung der gegnerischen Anwältin. Was für Laien nach einer unnötigen Formalie klingt, hat für den Prozess durchaus Bedeutung: Die Klage könnte für unzulässig erklärt werden. Im Verfahren der Friedrichshainer »Kadterschmiede« konnte diese Argumentation die Räumung abwenden. Richterin Voigt ließ die Vollmacht vorläufig zu.

Hersch argumentierte weiter, dass die besonderen Kündigungsvorschriften des Wohnraummietrechts auch auf gewerbliches Mietrecht anzuwenden seien, da hier ebenso eine prekäre Lage herrsche. Dem schloss sich die Vorsitzende jedoch nicht an. Sie erklärte, dass der Gesetzgeber diese Schutzvorschriften explizit nicht für Gewerbe zugelassen hat und es nicht an den Gerichten sei, sich darüber zu erheben. Hersch sagte dazu gegenüber jW: »Das Gericht hätte hier ein bisschen mehr Mut beweisen können, das ist definitiv keine völlig abwegige Argumentation.«

Am Nachmittag verkündete das Gericht, dass am 26. November eine Entscheidung erfolgen wird. Dann kann entweder ein Urteil ergehen oder ein sogenannter Beweisbeschluss über die Zulässigkeit der Bevollmächtigung. Hersch zufolge habe das Gericht »eher anklingen lassen, dass es vermutlich ein Räumungsurteil geben wird. Wenn das passiert, haben wir natürlich noch die Möglichkeit der Berufung.«

Christian, ein Mitglied des Kneipenkollektivs, äußerte sich nach der Verhandlung gegenüber jW kämpferisch: »Wir werden nicht aufhören! Wir mögen nach außen hin nur eine linke Spelunke sein, aber wir sind Teil der lokalen Struktur. Es geht gar nicht nur um uns. Wir mögen hier rausfliegen, wenn wir jedoch etwas für den Kiez und den Bezirk erreicht haben, dann ist das schon gut.«