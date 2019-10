Ein bisschen Abzug

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am 14. Oktober bei einem Truppenbesuch im Donbass

Im ostukrainischen Donbass hat an einem Frontabschnitt die vereinbarte Truppenentflechtung stattgefunden. Wie Vertreter beider Seiten sowie der OSZE-Beobachtermission bestätigten, zogen sich am Dienstag Kämpfer der ukrainischen Armee wie der Streitkräfte der international nicht anerkannten »Volksrepublik Lugansk« im Umfeld der Ortschaft Solotoje jeweils um einige hundert Meter aus ihren Positionen zurück. Wie die ukrainische Armee mitteilte, hat der Abzug das Ziel, die Soldaten beider Seiten außer Sichtweite zu bringen, so dass »zufälliger Beschuss« aus Handfeuerwaffen nicht mehr möglich sei. Lagen die Positionen beider Seiten zuvor nur rund 600 Meter auseinander, hat das Niemandsland jetzt eine Tiefe von etwa zwei Kilometern. Der ukrainische Militärsprecher legte Wert auf die Feststellung, dass der Abzug militärisch bedeutungslos sei und die Kiewer Streitkräfte auch weiterhin »der Bevölkerung zur Seite stehen« würden.

Bei den Minsker Gesprächen der »Dreiseitigen Kontaktgruppe« war auch die Truppenentflechtung nahe der Ortschaft Petrowskoje südöstlich von Donezk vereinbart worden. Die ukrainische Seite will damit aber erst beginnen, wenn vorher sieben Tage lang die Waffen geschwiegen haben. Am Mittwoch hieß es aus der »Volksrepublik Donezk«, Petrowskoje sei von ukrainischer Seite aus beschossen worden.

Nationalisten mobilisieren

Die Entflechtung der Truppen ist als erster Schritt zu einer Deeskalation und zur langfristigen Beilegung des Konflikts um den Donbass gedacht. Sie sollte ursprünglich schon am 7. Oktober beginnen, wurde aber dann von ukrainischer Seite mehrfach abgesagt. Angeblich sollen ukrainische Stellungen von Seiten der Donezker bzw. Lugansker Streitkräfte beschossen worden sein. Vor allem aber hat die Tatsache, dass sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf den symbolischen Truppenrückzug eingelassen hat, in der ukrainischen Öffentlichkeit zu erregten Debatten geführt. Einige Dutzend »Veteranen« und »Kriegsfreiwillige« aus den nationalistischen Bataillonen reisten nach Solotoje, um die verlassenen Gräben der Armee zu besetzen und »keinen Meter ukrainischen Territoriums aufzugeben«. In Kiew und anderen Städten vor allem der Westukraine organisierten die Nationalisten Demonstrationen gegen Selenskijs angebliche »Kapitulationspolitik« gegenüber Russland. Die Zahl der Teilnehmer hielt sich jedoch nach ukrainischen Medienberichten mit maximal 5.000 bis 7.000 in Grenzen. Die Drohung der Nationalisten mit einem »Selenskij-Maidan« dürfte also eher leer sein, auch wenn der frühere Chef des Nazibataillons »Asow«, Andrij Bilezkij, damit gedroht hat, »Tausende« seiner Anhänger an die Front zu schicken. Am Wochenende war Selenskij an der Front bei Solotoje und versuchte erfolglos, die Nationalisten zum Einlenken zu bewegen. Das Fernsehen übertrug einen heftigen Wortwechsel, in dem Selenskij »Naivling« genannt wurde und dieser erwiderte, er sei kein Naivling, sondern Präsident der Ukraine. Schließlich kesselte eine Einheit der Polizei die Nationalisten ein, ließ sie aber ansonsten in Ruhe.

Bedingung Russlands

Zu der Truppenentflechtung kam es, weil Russland dies zur Vorbedingung für ein Treffen im »Normandie-Format« (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) gemacht hat. An einem solchen Treffen ist vor allem Selenskij gelegen. Es geht ihm darum, den Konflikt im Donbass wieder auf eine internationale Ebene zu heben. In dem nicht auszuschließenden Fall, dass dieses Treffen – das letzte fand 2016 statt – ergebnislos bleibt, will er seiner Forderung Nachdruck verleihen, das Gesprächsformat um Vertreter der USA und Großbritanniens – also zwei bewährte Gegner Russlands – zu erweitern. Kern des Konflikts sind aber die politischen Forderungen, die das Minsker Abkommen von 2015 insbesondere von der Ukraine verlangt, so eine allgemeine Amnestie für die Aktivisten der Volksrepubliken und die Gewährung eines in der Verfassung verankerten Sonderstatus für die »bestimmten Kreise der Gebiete Donezk und Luhansk«, wie die Volksrepubliken in Kiew genannt werden. Hierzu ist die Ukraine nicht bereit. Sie verlangt als Ausgangspunkt für mögliche Zugeständnisse, die Kontrolle Kiews über die östliche Grenze der Ukraine wieder herzustellen – also faktisch die Kapitulation der Volksrepubliken.