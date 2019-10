Hundertschaft vor Hörsaal

Axel Heimken/dpa

Mit Hilfe der Polizei hat der AfD-Mitgründer Bernd Lucke am Mittwoch eine Vorlesung an der Universität Hamburg gehalten. Die Beamten riegelten den Otto-Stern-Hörsaal des Fachbereichs Physik, in dem Lucke sein Wissen über Makroökonomik zum besten gab, weiträumig ab. Das berichtete das Hamburger Abendblatt am Mittwoch. Demnach standen Securities mit Anmeldelisten am Eingang des Gebäudes. In den vergangenen zwei Wochen hatten Studierende gegen die Rückkehr Luckes an die Universität protestiert und seine Vorlesung gestört. (jW)