Sergio Moraes/REUTERS Die 337 Zuschauerseelen haben Platz: Bezerrão Stadium in Brasília

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend startete in Brasilien die achtzehnte U-17-WM. Sie läuft bis zum 17. November und wird erstmals von den Brasucas ausgerichtet. Titelverteidiger England konnte sich leider nicht qualifizieren. 504 Kicker der Jahrgänge 2002 bis 2004 aus 24 Nationen (zwei aus Ozeanien, vier aus Asien, vier aus Afrika, vier aus Nord- und Mittelamerika sowie jeweils fünf aus Südamerika und Europa) spielen um den Titel. Bei dem Turnier zeigen sich regelmäßig die Weltstars der Zukunft, das machten schon Ronaldinho Gaúcho, Carlos Alberto Tévez, Neymar Jr. so.

Gespielt wird in vier Stadien, dem Bezerrão von Brasília, dem Olímpico und dem Serrinha von Goiânia sowie dem Kléber Andrade, nahe der Stadt Vitória gelegen. Die Heimmannschaft hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit gegenüber dem brasilianischen Volk, den vierten Stern der Alterskategorie einzufahren. Wenn das klappt, und viel spricht nicht dagegen, kommt bestimmt auch Schokoladenonkel Jair »Messias« Bolsonaro mal in die Umkleide, ein Aushilfslude mit deutsch-italienischen Vorfahren, verteilt Boilchen, schielt auf nackte Kinderärsche und schulterklopft, dass es nur so spritzt – das alles natürlich vor den glückstränenüberschwemmten Linsen der tapferen Kameramänner. Kein Staudamm wird die Sauerei aufhalten können.

Außer vielleicht die Nigerianer, die sind mit fünf Sternen nämlich noch immer die Rekordgewinner der U-17-WM. Wenn Sie mich fragen – aber Sie fragen mich ja nicht … Wenn der aktuelle Südamerikameister Argentinien, angeführt von Mittelfeldhoffnung Matías Palacios, ausscheiden sollte, werde ich nicht das geringste Problem damit haben, zum Schwarzafrikanismus zu konvertieren! Fela Kuti uff volle Lautstärke anjeschmissen und jejen dit Balljeröll von die Zuckerhüte da anjerotzt. Hotzplotz! Aus die Maus! Brasucas raus! So schnell jeht ditte! Und wo kommt denn der Argentinier schließlich her? Italien? Spanien? Europa? Was lesen Sie denn für Drecksblätter? Wir sind waschechte Afrikaner! Kleben se Südamerika und Afrika ma’ zusammen! Na? Kontinentalvaschiebung nennt sich so wat! Zusammen wärn wa stärka jewesen. Sakkra.

Bei den grün-gelben Hausherren groß aufspielen werden wohl Kaio Jorge, die neue Stürmerperle des FC Santos, Real Madrids Linksaußen Rodrygo Goes, ursprünglich ebenfalls von Santos (wo ja bereits Pelé, Robinho und Neymar Jr. brillierten) sowie auf rechts Gabriel Veron von Palmeiras. Die Truppe von Trainer Guilherme Dalla Déa eröffnete die WM in Brasilia vor annähernd 12.000 Zuguckern mit einem knackigen 4:1 gegen Kanada. Auch Ecuador hatte bei seinem Debüt gegen Australien keine größeren Probleme, zuschauen wollten beim 2:1 sensationelle 337 Fanatikern – Familienangehörige und sogenannte Talent-Scouts, in Südamerika auch »Schlachter von Zweibeinern« genannt. Die Kängurus rannten wie blöd, an irgendwelche technischen Glanzleistungen kann ich mich nicht erinnern. Chile spielte gegen Frankreich eine Stunde mit, verlor dann aber nach einem Doppelschlag mit 0:2. Das von Messis Idol Pablito Aimar trainierte Argentinien nullnummerte gegen Spanien genauso wie Paraguay gegen Mexiko. Die Niederlande bekamen gegen die Japaner mit 0:3 ziemlich einen auf den Jutesack, was alle Vollpfosten in Doitschland diebisch freuen wird.

Unsere afrikanischen Sportsfreunde starteten mit Siegen von Nigeria (4:2 gegen Ungarn), Angola (2:1 gegen Neuseeland) und Senegal (4:1 gegen die Yankees) geschmeidig in den Wettbewerb. Allerdings trübte die 0:1 Niederlage von Kamerun am Montag gegen Tadschikistan die Freude doch ein, äh, bisserl.