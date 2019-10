Die Sache mit dem Namen

Britta Pedersen/dpa »I point the gun / They shoot for fun / You are the problem« – Michael Kiwanuka

Als die Nachricht kam, dass Michael Kiwanuka ein neues Album herausbringen würde, hab ich’s wie alle anderen gemacht: ein, zwei Vorabsongs und -videos aufgespürt, ein-, zweimal angehört, milde enttäuscht gewesen. Der einfühlsame Soulsänger macht jetzt auf Dancefloor? Mit Backgroundchören und Mainstreampop-Appeal? Hm.

Also erstmal zurück zu den ersten beiden Alben, schwelgen: im warmen Soul des Erstlings »Home Again« (2012), in den ausladenden Soundpaletten des Nachfolgers »Love & Hate« (2016). Der Erfolg von »Home Again« (Goldstatus in Großbritannien, Nominierungen für den Mercury-Prize und die BRIT-Awards) setzte die Marketingstrategen auf die Verfolgerspur und Kiwanuka Kanye West vor die Nase für eine Kollaboration, aus der er alsbald desorientiert aussteigen sollte. Die üblichen Vorgaben und (falschen) Erwartungen des Labels kamen erschwerend hinzu: Wir hören keine Singles, wie sollen wir dich und deinen Sound verkaufen etc. All das traf den sensiblen Sänger, der sich zeitlebens nirgends richtig zugehörig fühlte.

Aufgewachsen als Schwarzer im überwiegend weißen Muswell Hill im Norden Londons, musste er die Lehrer in der Schule ständig korrigieren, weil sie seinen Namen falsch aussprachen. Er hasste das. Auf Familienbesuchen in Uganda wiederum missbilligten seine Leute dort die anglisierte Aussprache seines Namens. »Everywhere I went it was wrong«, sagte er in einem Interview mit dem Guardian. Seinen Frust – zu Beginn seiner Karriere hatte ihm die Firma Polydor sogar einen Bühnennamen verpassen wollen – steckte er in ein Demo, das die Zerrissenheit Kiwanukas auf den Punkt brachte: »Black Man in a White World«.

Der Rest ist gewissermaßen Geschichte: Danger Mouse (Produzent der Black Keys, Gorillaz und von Beck) wurde irgendwann auf ihn aufmerksam, produzierte das zweite Album »Love & Hate«, es hüpfte auf Nummer eins der britischen Charts, und nachdem der Anfangstrack »Cold Little Heart« Erkennungsmelodie der TV-Serie »Big Little Lies« wurde, waren auch seine US-Shows im Nu ausverkauft.

Sein drittes Album heißt nun schlicht »Kiwanuka«. Das Cover zeigt ein stilisiertes Ölgemälde, den Künstler in majestätischer Pose. Der zunächst verstörend poppige Anfangssong übersetzt in Musik, was Kiwanuka fühlt, dass er nämlich genug von seinen Komplexen hat; Zeitverschwendung: »You ain’t the problem« heißt es im gleichnamigen Stück. Unterlaufen wird diese Botschaft durch Verweise auf einen fortbestehenden Rassismus (»I point the gun / They shoot for fun / You are the problem«), die sich auch in Form von durch von James Baldwin inspirierte Zeilen und Redefragmente Martin Luther Kings übers Album verteilt finden.

Der vielschichtige Dancefloor-Track »You Ain’t the Problem« eröffnet den ersten Satz dieses sinfonieartig aufgebauten Albums, das sich erst am Stück gehört richtig entfaltet. Ganz klassisch gibt es vier Segmente, die durch kleine Zwischenspiele voneinander abgegrenzt sind; gleichzeitig läuft alles ineinander, gehört also durchaus zusammen. Wie alle guten Alben ist auch »Kiwanuka« mehr als die Summe seiner Songs. Es gibt des Sängers klagende, volltönende Stimme, Streicherarrangements und Soulfeeling à la Marvin Gaye, es gibt verzerrte Gitarren und Anklänge an Portishead und Massive Attack, es schwellt an und ab.

Unweigerlich blicke ich bei einem der zahlreichen folgenden Hördurchläufe in den Himmel, vielleicht einem Flugzeug nach. Es gibt kein richtiges Leben im falschen, schon klar. Aber Integrität und richtige, sich wahr anfühlende Momente, die gibt es. »I won’t change my name / No matter what they call me.«