Saudi Aramco soll im Dezember an die Börse

Riad. Der schon Anfang 2016 angekündigte Börsengang des saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco soll laut einem Fernsehbericht nun dieses Jahr, am 11. Dezember, über die Bühne gehen. Die Börse in Riad werde dieses Datum am Sonntag verkünden, berichtete der Sender Al-Arabija am Dienstag. Saudi Aramco ist der weltgrößte Erdölkonzern und auch der wertvollste: Die Regierung hofft auf eine Bewertung von zwei Billionen Dollar. An der Börse verkaufen will sie einen Anteil von fünf Prozent. (AFP/jW)