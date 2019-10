Vergiftete Luft in Rouen

Pascal Rossignol/REUTERS Nach dem Brand verdunkeln Rauchwolken den Himmel über Rouen am 26. September

Am vergangenen Sonnabend protestierten an die tausend Menschen vor dem Justizgebäude der französischen Stadt Rouen. Ihr Zorn richtete sich gegen Politiker, Stadtverwaltung und die Verantwortlichen des US-amerikanischen Chemie- und Erdölkonzerns Lubrizol. Denn geklärt ist einen Monat nach dem katastrophalen Großbrand vom 26. September nichts.

Das Feuer hatte an diesem Tag auf dem Firmengelände rund 9.000 Tonnen Substanzen aus der Produktion des multinationalen Schmiermittelherstellers verbrannt. Weder die Frage nach den Ursachen noch die, welche toxischen Substanzen in den Flammen aufgingen und sich anschließend als schwarze Rauchwolke über die Stadt legten, wurden bisher beantwortet. Ruß, Staub und Giftgas trug der Wind in der Nacht und in den Tagen danach nicht nur ins Zentrum der 110.000-Einwohner-Stadt an der Seine, sondern auch in die benachbarten Départements Seine-Maritime und Somme.

Die riesige Fabrikanlage ist nach den EU-Richtlinien für die chemische- und petrolchemische Industrie als riskanter »Seveso«-Betrieb klassifiziert – so benannt nach der norditalienischen Gemeinde Seveso, in der am 10. Juli 1976 bei einem Chemieunfall unbekannte Mengen des hochgiftigen Dioxin TCDD aus einem Reaktionskessel in die Atmosphäre entwichen waren. Droht nun Anwohnern in der französischen Stadt ähnliches Ungemach?

Schuldfrage ungeklärt

Seit der Unglücksnacht bei Lubrizol schieben sich die zuständigen Ministerien und Behörden gegenseitig die Verantwortung zu. Die zunächst mit den Ermittlungen beauftragte Staatsanwaltschaft Rouen gab die Zuständigkeit an die Kollegen in Paris ab, und die Konzernbosse versuchen, sich mit vagen Hinweisen auf eventuelles »Fremdverschulden« aus der Affäre zu ziehen.

Inzwischen sind bei der Pariser Justiz mehr als 200 Klagen eingegangen – gegen das US-Unternehmen, das 2017 mit weltweit 8.700 Beschäftigten rund 6,3 Milliarden Dollar (5,685 Milliarden Euro) umsetzte, aber auch gegen die zuständigen Behörden in Rouen und Paris. Vorwurf der Kläger: »Fahrlässige Zerstörung durch Brand und damit verbundene Gefährdung menschlichen Lebens.«

Ihren Zorn und ihre Hilflosigkeit artikulierten am Sonnabend jene Einwohner, die nach der Brandkatastrophe vor allem den Staat in der Verantwortung sehen. »Unsere Vergangenheit ist Lubrizol, unsere Zukunft ist Krebs« lautet ein von Sprechern des Protests formulierter Vorwurf der Betroffenen. »Mit Lubrizol stirbt man ein bisschen, aber nicht sehr schnell«, lautete ein anderer Spruch.

Ratlosigkeit und schiere Ignoranz offensichtlich auch im Innenministerium, dessen Chef Christophe Castaner – dem Befehl seines Präsidenten Emmanuel Macron folgend – sich der Sache anzunehmen hatte: Der unheilvolle Rauch, der Ende September über der normannischen Hauptstadt aufstieg, ließ Castaner die verblüfften Franzosen am vergangenen Freitag wissen, »beinhaltete Partikel und Produkte, die für die Gesundheit gefährlich sein können«. Es gebe aber nach ersten Analysen keine bestimmte Aussage zu der konkreten Art der Gefahr. Dennoch repräsentiere »jegliches Einatmen« auch »eine gewisse Gefährlichkeit«, so der Minister kryptisch.

»Was soll man kommunizieren, wenn niemand Genaues weiß«, klagte denn auch am selben Tag die Pariser Zeitung Libération und verlangte von der Regierung, »zumindest der Bevölkerung (in Rouen und Umgebung, jW) medizinische Untersuchungen anzubieten, bei gleichzeitiger Überprüfung der exakten Natur dessen, was die Menschen gegen ihren Willen einatmen mussten. Unbestritten ist, dass Lubrizol als »Seveso«-Betrieb mit »hoher Sicherheitschwelle« zu extremer Unfallvorsorge verpflichtet war. Ob es die nur theoretisch gab oder erforderliche Maßnahmen in die tägliche Praxis umgesetzt wurden, scheint ebenfalls nicht geklärt zu sein.

Verweis auf Nachbarfirma

Lubrizol-Generaldirektor Eric Schnur verärgerte Stadtverwaltung und Einwohner bisher lediglich mit Hinweisen auf mögliche externe Ursachen für die Katastrophe: »Nach allen uns zur Verfügung stehenden Informationen entwickelte sich der Brand außerhalb unserer Anlagen.« Nicht nur er stellt damit wohl vor allem die Seriosität des benachbarten Transportunternehmens »Normandie Logistique« in Frage, in dessen Lager nach Angaben der Behörden 1.691 Tonnen Stoffe aus der Lubrizol-Produktion verbrannten. Eine Liste »strafbarer Vergehen« habe er jüngst der Pariser Staatsanwaltschaft übergeben, erklärte am vergangenen Freitag der Direktor der für Umweltschutz zuständigen Regionalbehörde in Rouen, Patrick Berg.

Normandie Logistique wehrt sich gegen den Verdacht. In einer am vergangenen Donnerstag in ­Paris veröffentlichten Presseerklärung der Firma heißt es: »Man hat uns einen Brief mit acht problematischen Punkten übermitteln lassen.« Keine der darin enthaltenen Fragen und mutmaßlichen Versäumnisse jedoch könne »das Ausbrechen des Feuers oder dessen Ausbreitung erklären«.