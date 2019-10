Urteil zu ÖPP-Projekt »A 1 mobil« vertagt

Celle. Über die Klage des Autobahnbetreibers »A 1 mobil« gegen den Bund entscheidet das Oberlandesgericht Celle voraussichtlich Ende November. In dem Berufungsverfahren geht es um die Forderung des Unternehmens, 778 Millionen Euro nachgezahlt zu bekommen. Wie ein Sprecher des Gerichts berichtete, verkündete die zuständige Kammer in Celle bei ihren Beratungen am Dienstag noch kein Urteil – dieses dürfte dann am 26. November folgen. (dpa/jW)