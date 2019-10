Gefangen in der Rolle der Pflegerin

Jana Bauch/dpa Frauen werden in das »female caregiver model«, das weibliche Betreuungsmodell, gedrängt

Wer Familienangehörige zu Hause pflegt, muss mit schwerwiegenden Folgen für sein Alterseinkommen rechnen. Wie eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Erhebung im Auftrag des Sozialverbands Deutschland (SoVD) aufweist, sind es zu 70 Prozent Frauen, die sich um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern. Das wiederum bedeutet, dass die betroffenen Frauen 21 Stunden die Woche unbezahlt pflegen und dies in 65 Prozent der Fälle sogar mit einer Berufstätigkeit kombinieren müssen. Dies gehe mit einer höheren Teilzeitquote von Frauen von zuletzt mehr als 54 Prozent gegenüber 17 Prozent bei Männern einher und führe zu weniger Verdienst und einer geringeren Absicherung im Alter, so die Studienautorin Katja Knauthe.

Eine Absicherung gegenüber Armut durch häusliche Pflege erfolge »von staatlicher Seite nur marginal«, so die Autoren des Gutachtens. Gesetzliche Mechanismen wie Pflegezeit, Familienpflegezeit oder Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf »können den Verdienstausfall nicht vollständig kompensieren«. Aus diesem Grund würden auch so wenige Menschen von diesen Regelungen Gebrauch machen.

Aber warum übernehmen Frauen diese kostspielige Sorgearbeit? »Diese Entscheidung hat eine lange Tradition«, beginnt Knauthe ihre Erklärung. »Wer die Pflege aber heute übernimmt obliegt mehr dem Opportunismus- als dem Altruismusprinzip.« Familien müssten als wirtschaftliche Einheit verstanden werden. »Wer bekommt mehr Lohn, wer hat den sicheren Job?« Das seien die Fragen, von denen eine Entscheidung abhängt und die Frauen in das »female caregiver model«, das weibliche Betreuungsmodell drängt. Wenn der Zuverdienst einer Frau zum Familieneinkommen wegfällt, wird die finanzielle Stabilität der Familie zwar gefährdet, aber sie wiegt nicht so schwer wie der Verlust des Erwerbseinkommens des Mannes. Allerdings, und das wird in der Studie betont, sei ein Mann keine Altersvorsorge.

Für die Altersarmut von Frauen seien familienbedingte Unterbrechungen der beruflichen Tätigkeit ausschlaggebender als die existierende Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern, dem sogenannte Gender Pay Gap, oder Zugangsbarrieren in manchen Berufszweigen oder Laufbahnen, so die Studie. Je häufiger und länger Unterbrechungen in der Erwerbsbiographie stattfinden würden, desto drastischer seien die Auswirkungen auf das Alterseinkommen, so der SoVD-Präsident Adolf Bauer. »Aufgrund der unterbrochenen Erwerbsarbeit zahlen pflegende Frauen entweder geringere Beiträge oder sind ausschließlich über ihren Partner versichert.«

Noch schlimmer allerdings sei, dass sich viele dieser Frauen vollständig aus dem Arbeitsleben zurückziehen würden und mit weitreichenden negativen Folgen auf ihr Alterseinkommen rechnen müssen. Frauen, die Pflege leisten, werden somit finanziell dauerhaft benachteiligt. Mehr noch, laut Katja Knauthe trage Pflege direkt zur Altersarmut von Frauen bei. Nötig sei deshalb ein finanzieller Ausgleich für die Pflegearbeit. Zudem gelte es, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf »für Frauen und Männer gleichermaßen zu verbessern«, fügte Bauer hinzu.

Der Parteivorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, nannte die Studienergebnisse »niederschmetternd«. Wer sich für häusliche Pflege entscheide, dürfe weder aus dem Beruf noch in die Armut gedrängt werden. Hier müsse dringend gegengesteuert werden. »Die grundsätzliche Lösung ist eine Pflegevollsicherung«, so Riexinger. Auch brauche es eine bessere Berücksichtigung von Pflegezeiten bei der Rente.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland lag Ende 2017 laut Statistischem Bundesamt bei 3,4 Millionen Menschen. Die Mehrzahl von ihnen wird ausschließlich durch Angehörige versorgt. Die Studienautoren gehen allerdings von einer deutlich höheren Zahl von rund 5,4 Millionen Pflegebedürftigen aus, da nicht alle statistisch erfasst würden.