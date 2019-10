Johnson auf der Siegerstraße

Stefan Wermuth/REUTERS Der britische Premierminister Boris Johnson strampelt sich ab, um den Austritt aus der EU durchzusetzen

Doch, man kann auch der jüngsten Szene im großen »Brexit«-Spektakel noch Positives abgewinnen. Wer Spaß an verbissenen taktischen Winkelzügen bis zum letzten Vorhang hat, wer listige, hinterlistige und aberwitzige Tricksereien in der Nachspielzeit mag, wer Gefallen an erbitterten Intrigen bis zum auch wirklich allerletzten Atemzug findet, kommt im Vereinigten Königreich zur Zeit voll und ganz auf seine Kosten. Für alle anderen sind die fortdauernden Machenschaften um den britischen Austritt aus der EU allerdings eher schwer zu ertragen.

Begonnen hat die jüngste Brexit-Szene, die wohl kaum die letzte sein wird, vor etwas über einer Woche. Am 22. Oktober hatte Premierminister Boris Johnson tatsächlich geschafft, was zuvor fast alle für unmöglich erklärt hatten: Er hatte sich nicht nur mit der EU auf einen Deal geeinigt, sondern diesen auch noch in einer ersten Abstimmung durch das britische Unterhaus gebracht. Machbar war das, weil 19 Labour-Abgeordnete dem Abkommen gegen den Willen der Parteiführung um Jeremy Corbyn zustimmten. Einige wenige sorgen sich noch um ihre Basis in den alten Labour-Hochburgen Nordenglands, die 2016 mit deutlicher Mehrheit für den Austritt votiert hatten. Für eine Zustimmung zu Johnsons ehrgeizigem parlamentarischen Zeitplan, der den Brexit bis zum 31. Oktober über die Bühne bringen sollte, reichte es dann aber nicht mehr. Nur wenige Minuten nach seinem ersten »Ja« zu dem Deal entschied das Unterhaus, für das nun folgende parlamentarische Verfahren benötige es deutlich mehr Zeit – nach Möglichkeit bis zum 31. Januar.

Damit lag der Ball wieder im Feld der EU, die der zweiten Verschiebung des Austrittstermins bis zum 31. Januar schließlich am Montag zustimmte. Zwar nimmt der Druck, endlich eine Entscheidung im Spektakel herbeizuführen, auch auf dem Kontinent immer mehr zu. Doch kämpft auch die Union bis zur allerletzten Sekunde um jede Chance, den Austritt eines ihrer mächtigsten Mitglieder zu verhindern. Am Montag abend war dann nach dem Verlängerungsbeschluss erneut London am Zug. Johnson setzt mittlerweile auf Neuwahlen. Dass er einen Deal mit Brüssel schließen konnte, treibt ihm Wähler zu, die das Austrittsdrama endlich von der Bühne haben wollen. In Umfragen führen die Tories zur Zeit mit bis zu 40 Prozent und bis zu 16 Prozentpunkten Abstand vor Labour. Das bietet Johnson die Chance, den Brexit zu vollenden und zugleich eine neue Amtszeit zu gewinnen. Um Neuwahlen zu beschließen, wäre aber am Montag wegen rechtlicher Besonderheiten eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus notwendig gewesen. Die aber ist ohne Labour schon rein rechnerisch unmöglich. Labour, in allen Umfragen vor einer krachenden Niederlage stehend, verweigerte die Zustimmung dazu.

Allerdings zeichnete sich am Montag zugleich ein ernster Bruch in der überparteilichen Remain-Fraktion ab, die den Brexit bisher erfolgreich verhindern konnte. Den Grund dafür hat in mehreren Interviews Chuka Umunna erläutert, ein Ex-Labour-Abgeordneter, der unter Corbyn-Gegnern als Nachwuchshoffnung seiner Partei galt, bis er im Kampf gegen den Brexit aus ihr austrat und – nach einem kurzen Umweg über »Change UK« – letzten Endes bei den Liberalen landete. Die einzige Chance, den Austritt noch zu verhindern, bestehe darin, die Wiederholung des Referendums zu erzwingen, hielt Umunna fest. Das allerdings gelinge mit dem aktuellen Parlament offenkundig nicht. Um ein zweites Referendum (»people’s vote«) durchzusetzen, habe die Remain-Fraktion satte 17 Änderungsanträge in das Unterhaus eingebracht und insgesamt sieben komplette Abstimmungen erzwungen. Dennoch habe es nie für eine Mehrheit gereicht. Labour sei schuld daran, schimpfte Umunna – und in der Tat: Stets hatten einige wenige Labour-Abgeordnete insbesondere aus dem Norden das Ansinnen zu Fall gebracht. Sie hatten nicht zuletzt wohl Skrupel, sich offen gegen ihre Basis in den alten Arbeiterhochburgen zu stellen und damit auch ihre Chancen auf eine Wiederwahl zu minimieren.

Verhindern lasse der Brexit sich deshalb wohl nur, resümierte Umunna in den vergangenen Tagen immer wieder, mit neuen Abgeordneten in einem neugewählten Parlament. Das ist der Grund, weshalb sich gestern überraschend die Liberalen (LibDems) sowie die schottischen Nationalisten (SNP), beide knallharte Remainer, bereiterklärten, Johnson im Streben nach Neuwahlen im Dezember zu unterstützen. Umunna hat angedeutet, dass es diesbezüglich auch Druck aus der EU gab: In Brüssel hat man wohl erkannt, dass die Chancen auf ein zweites Referendum schwinden, und zieht einen letzten entschlossenen Anlauf gemäß dem Plan, den Umunna skizziert hat, vor. LibDems und SNP bestanden als Zugeständnis für ihre Zustimmung zu Neuwahlen freilich darauf, die Regierung müsse einen »harten« Brexit definitiv ausschließen, die abschließende Abstimmung über den Deal auf die Zeit nach den Wahlen vertagen und sich auf einen Wahltermin im Dezember festlegen, damit für den Fall eines Remain-freundlichen Wahlergebnisses noch genug Zeit für den Abbruch des Austritts sei. Johnson hat sich gestern früh darauf eingelassen. Den Wahltermin im Dezember wollte er ohnehin.

Gestern stand in Westminster also eine zweite Abstimmung über Neuwahlen auf der Tagesordnung. Diesmal wurde ein anderes parlamentarisches Verfahren gewählt, bei dem eine einfache Mehrheit genügt. Bei jW-Redaktionsschluss sah es nach einer Zustimmung für Neuwahlen am 12. Dezember aus. Doch dreht sich der Wind in London in puncto Brexit bekanntlich schnell. Ob er sich allerdings heftig genug dreht, um bei Neuwahlen die Tory-Mehrheit zu verhindern, die die Umfragen zur Zeit voraussagen, das kann man im Moment eher bezweifeln. Für die Remain-Fraktion geht es daher nun um alles oder nichts. Lediglich die SNP befindet sich in einer komfortablen Lage: Gewinnen die Remainer die Wahl, dann hat die Partei geholfen, den Brexit zu verhindern, gewinnen die Tories, dann ist in London das reaktionäre Feindbild an der Macht, das die SNP unbedingt braucht, um die Schotten für die Wiederholung ihres Austrittsreferendums zu mobilisieren. Dann soll es freilich um den Austritt aus Großbritannien gehen und um den Verbleib in der EU.