Luftwaffe beteiligt sich an Kampfübung in Israel

Berlin. Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich erneut an der internationalen Übung »Blue Flag« in Israel. Dazu würden in den nächsten Tagen sechs Kampfflugzeuge vom Typ »Eurofighter« und etwa 140 Soldaten auf die Luftwaffenbasis Owda im Süden Israels verlegt, teilte ein Bundeswehr-Sprecher am Dienstag in Berlin mit. Vom 3. bis zum 14. November sollen über der Wüste Negev der Luftkampf und Luft-Boden-Einsätze geübt werden. »Blue Flag« findet seit 2013 im zweijährigen Rhythmus statt, seit 2017 mit deutscher Beteiligung. (dpa/jW)