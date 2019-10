Seehofer will Abschiebungen an EU-Außengrenze

München. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plädiert für eine Erstprüfung von Asylanträgen und für Abschiebungen an den Außengrenzen der EU. Nur Migranten mit »Aussicht auf Schutz« sollten auf bereitwillige EU-Länder aufgeteilt werden, sagte Seehofer am Dienstag bei der G-6-Innenministerkonferenz in München. Zu den G 6 gehören die BRD, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien. Wenn die Erstprüfung an der EU-Außengrenze negativ ausfalle, solle die EU-»Grenzschutzagentur« Frontex die Rückkehr durchführen. Zudem müsse deren Aufstockung deutlich schneller vonstatten gehen. Derzeit sind 10.000 Einsatzkräfte bis 2027 geplant. (dpa/jW)