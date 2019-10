Jan-Peter Kasper/dpa-Zentralbild/dpa Eine Maus wird in einem Labor für einen Versuch vorbereitet

Am 19. Oktober gab es in Hamburg-Neugraben mit rund 7.300 Teilnehmern eine der größten Demonstrationen für Tierschutz, die in der BRD jemals stattgefunden haben. Gefordert wurde die Schließung eines Versuchslabors des Unternehmens »Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG«, kurz LPT, das in der Nähe seinen Sitz hat. Was geschieht dort?

Es finden Tierversuche in den Bereichen Toxikologie, Qualitätskontrolle und Pharmazeutik statt, die von externen Firmen in Auftrag gegeben worden sind. Im Hamburger Labor werden dazu Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Goldhamster »verbraucht«, wie es heißt. Im Labor im niedersächsischen Mienenbüttel bei Hamburg werden auch Hunde und Primaten benutzt. Den Tieren werden etwa Gifte verabreicht, um deren Wirkung zu beobachten, etwa Hautreizungen als Reaktion auf chemische Substanzen. Bei Mäusen finden Versuche mit Botox statt, bei denen untersucht wird, bei welcher Verdünnung des Mittels die Hälfte der Mäuse stirbt. Alle Versuche haben eins gemeinsam: Keines der Tiere verlässt das Labor lebend.

Die Demo ausgelöst hatten Videos und Fotos, die ein verdeckter Mitarbeiter der »Soko Tierschutz«, einer Gruppe von Tierschützern aus Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn, in dem Labor gemacht hatte. Was ist dort zu sehen?

Sie zeigen blutverschmierte Käfige, in denen ein stark blutender Beagle liegt, aber auch am Hals fixierte Äffchen, die sich wie wahnsinnig um sich selbst drehen. Vor allem sind viel zu kleine Käfige zu sehen. Bei den Bildern wird deutlich, dass die Tiere verhaltensauffällig sind.

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt gegen LPT wegen Tierquälerei. Es gibt seit Jahren Proteste gegen das Labor. Warum müssen erst Tierschützer aktiv werden, damit die Behörden etwas tun?

Wir haben als Linksfraktion schon 2016 mit einer Anfrage im Parlament versucht, die Kampagne gegen das LPT zu unterstützen. Aus einer Anhörung im Ausschuss hat sich ergeben, dass weder Senatorin noch Behörde ein Problembewusstsein besitzen. Bilder wie die jetzigen sind selten, aber sie entfalten einen hohen Druck und zeigen ein strukturelles Versagen behördlichen Handelns. Der Senat ahnt meiner Meinung nach, dass die Schließung des LPT zu einem Dominoeffekt führen würde und dann auch das Universitätsklinikum Eppendorf stärker ins Blickfeld geriete, wo noch deutlich mehr Tiere genehmigten Versuchen zum Opfer fallen.

Sind die Kontrollen in diesem Bereich generell zu lasch?

Auf jeden Fall. Das LPT in Hamburg wird einmal jährlich kontrolliert, der Hamburger Tierschutzverein dagegen 15mal. Wenn den Kontrolleuren erst im Filmbericht auffällt, dass die Käfige in Mienenbüttel nicht den Mindestansprüchen des Tierschutzgesetzes entsprechen, muss man ernsthaft fragen, was sie eigentlich in Augenschein genommen haben.

Tierversuche werden damit gerechtfertigt, medizinischer Fortschritt sei in vielen Bereichen ohne sie nicht möglich. Ist da etwas Wahres dran?

Nein. Es handelt sich um eine Frage der Prämissen. Letztendlich wäre es die Aufgabe der Wissenschaft zu beweisen, dass Tierversuche nicht notwendig sind. Und es ist Aufgabe der Politik und der Tierschützer, hier den notwendigen Druck zu entfalten. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden, die Tierversuche jetzt schon stark reduzieren können. Nur fehlt es am Willen für deren Anerkennung.

Was müsste der Gesetzgeber tun, damit solchen Tierquälereien ein Riegel vorgeschoben wird?

Die Behörden müssen in die Lage versetzt werden, ernsthaft und öfter zu kontrollieren. Wir brauchen eine Exit-Strategie für Tierversuche. Ohne das konkrete Ziel, diese abzuschaffen, werden wir Bilder wie die aus Mienenbüttel immer wieder sehen. Schon heute muss man ernsthaft an der Aussagekraft solcher Versuche zweifeln. Ein Verbot sollte das Ergebnis eines breiten gesellschaftlichen Dialogs sein, an dessen Ende dann Strategien entwickelt werden, um die wenigen derzeit nicht zu ersetzenden Tierversuche unnötig zu machen.