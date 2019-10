Entlastung für Pflegepersonal

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Mitarbeiter stehen beim Warnstreik vor dem Haupteingang am Universitätsklinikum Jena (14.10.2019)

Der Arbeitskampf an der Universitätsklinik Jena ist vorläufig beigelegt. Nach einem 34stündigen Verhandlungsmarathon konnten sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Klinikleitung auf wesentliche Eckpunkte für einen »Tarifvertrag Entlastung« einigen. Dieser setze »neue Maßstäbe für die Entlastungsbewegung an deutschen Krankenhäusern«, informierte Bernd Becker, Verhandlungsführer der Gewerkschaft, am Freitag. Noch stehe die Einigung aber unter Vorbehalt und bedürfe der Zustimmung der Gremien auf beiden Seiten.

Allein in der Pflege sollen demnach 144 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Nun soll es in der Nacht grundsätzlich zwei Pflegepersonen pro Station geben. Auch für die OP-Säle und die Anästhesiepflege wurde eine stärkere Besetzung vereinbart. Die festgelegten Ziele sollen bis 2022 erreicht werden.

Ab dem 1. April 2020 wurde für je sechs Schichten, in denen noch unter diesen Zielwerten gearbeitet wird, ein Tag Freizeitausgleich vereinbart. In dem Jahr sollen es aber höchstens fünf Tage sein, im Jahr darauf erhöht sich die Zahl auf zehn und 2022 auf 15 Tage Freizeitausgleich. Für die Zeit ab 2023 wurde keine Höchstgrenze mehr vereinbart, hier greift ein voller Belastungsausgleich in Form von Freischichten.

»Damit werden am Uniklinikum zukünftig gute Arbeitsbedingungen tariflich geregelt«, teilte die Gewerkschaft mit. Mit dem Tarifvertrag werde in Zukunft die Belastung der Mitarbeiter deutlich gesenkt. »Nur gemeinsam mit den sehr engagierten Beschäftigten ist es gelungen, in der Thüringer Krankenhauslandschaft einen solchen Tarifvertrag durchzusetzen«, sagte Becker. Er gelte für fast alle Bereiche, und es seien beispielsweise auch für die Funktionsdienste verbindliche Regelungen getroffen worden. »Jetzt müssen wir den Tarifvertrag gemeinsam umsetzen, damit er schnell wirkt und die Kolleginnen und Kollegen gesund und gut arbeiten können«, so der Verhandlungsführer weiter.

Pfleger und andere Beschäftigte des Klinikums hatten seit längerem über eine zu hohe Arbeitsbelastung geklagt. Um das Problem konkret zu machen, hatte die Gewerkschaft vier Erfahrungsberichte aus dem Pflegebereich der Jenaer Klinik an Landespolitiker verschickt. In einem wird die Situation einer Pflegekraft beschrieben, die mit neun Patienten allein war und in dieser Zeit auch noch einen Patienten reanimieren musste.

Kurz vor der Wahl in Thüringen hatte sich die Situation an der Uniklinik Jena zu einem Politikum entwickelt. Weil das Unternehmen so viele Beschäftigte hat, hatten sich Politiker verschiedener Parteien mit ihrem Engagement für einen Entlastungstarifvertrag bemüht, bei den Wählern zu punkten. So sagte beispielsweise Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Finanzhilfen im zweistelligen Millionenbereich jährlich zu. Das Kabinett beschloss die Unterstützung letzte Woche. Die zwischen Klinikleitung und Gewerkschaft getroffene Vereinbarung sei »gut und hoch verdient für alle Krankenschwestern und Pfleger«, hatte Tiefensee am Freitagabend die Entscheidung kommentiert.