Spuren schwerer Misshandlung

Wurde Oury Jalloh vor seinem Feuertod in einer Dessauer Polizeizelle von Polizisten schwer misshandelt? Darauf deutet ein neues rechtsmedizinisches Gutachten der Universitätsklinik Frankfurt am Main hin. Demnach wies die Leiche des 2005 verbrannten Flüchtlings schwere Verletzungen auf. Bekannt waren bisher ein Nasenbeinbruch, Einbrüche der Siebbeinplatte und gebrochene Handgelenke. Die Staatsanwaltschaft hatte dies ignoriert, weil postmortale Verletzungen nicht vollständig ausgeschlossen wurden. Bei der neuen Bewertung von damaligen Röntenaufnahmen fand der Mediziner Boris Bodelle nun außerdem einen Bruch des vorderen Schädeldachs sowie einer Rippe. Es sei »davon auszugehen, dass die Veränderungen vor Todeseintritt entstanden sind«, konstatierte er darin.

Das Gutachten ist ein erstes Ergebnis einer internationalen Untersuchungskommission, die die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh 2018 ins Leben gerufen hatte. In ihrem Auftrag stellte es die Soziologin Vanessa Eileen Thompson am Montag in Berlin vor. Das Gutachten sei, sagte sie, ein weiteres Indiz für ein Gesamtbild, das die offizielle These vom Selbstmord ausschließe. Dazu gehöre ferner, dass Oury Jalloh wenig Adrenalin und kein Kohlenmonoxid im Blut hatte, die Gewissheit, dass Brandbeschleuniger im Spiel waren und ein offensichtlich manipuliertes Feuerzeug, das mangels Spuren nie in der Zelle war. Hinzu kämen rechtsmedizinische Expertisen, wonach Jalloh beim Brandausbruch bewusstlos war. Das Gutachten liefere zudem ein weiteres Motiv, so ­Thompson. Mit der Abweisung des Antrags auf Klageerzwingung des Bruders des Getöteten, Mamadou Saliou Diallo, habe das Oberlandesgericht (OLG) Sachsen-Anhalt vorige Woche erneut die Integrität der Wissenschaftler in Frage gestellt und ihre Ergebnisse ignoriert, rügte sie.

»Die Absurditäten werden immer immer weiter behauptet«, sagte Diallos Rechtsanwältin Gabriele Heinecke gegenüber junge Welt. Das OLG habe »Argumente gebracht, die seit Jahren widerlegt sind – nicht nur durch uns, sondern durch die Ermittlungsakten«. Man denke über eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe nach, um dann vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen zu können, sagte sie. Jallohs Bruder, der aus Guinea angereist war, erklärte: »Wir wissen doch alles, was wollen die denn noch für Beweise.«