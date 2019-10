»Terror und Bewaffnung der rechten Szene – Der »Hannibal«-Komplex in der Region Stuttgart«. Vortrag von ­Luca Heyer (Informationsstelle Militarisierung, Tübingen) über die Militarisierung der rechten Szene. Heute, 28.10., 19 Uhr, Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart. Veranstalter: Bündnis zum Gedenken an die Opfer der ­Pogromnacht in Cannstatt

»Was tun gegen mörderischen Rechtsterror? – Wenn Sicherheitsbehörden versagen und vertuschen«. Podiumsdiskussion mit Medienvertretern und Mitgliedern der Fraktion Die Linke. Heute, 28.10., 19 Uhr, Münchner AIDS-Hilfe, Lindwurmstr. 71, München. Veranstalter: Fraktion Die Linke

»Keinen Fußbreit«. Demo gegen AfD-Veranstaltung in der Stadthalle. Dienstag, 29.10., 17 Uhr, Kurt-Schumacher-Platz, Mülheim a. d. Ruhr. Veranstalter: Mülheim stellt sich quer

»Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute«. Die Geschichte des Anschlusses der DDR ist eine Geschichte von Demütigungen, Verachtung ihrer Kultur, Wirtschaft und sozialen Infrastruktur, die immer weiter fortwirkt. Veranstaltung mit Daniela Dahn (Autorin), Dienstag, 29.10., 18 Uhr, Stadtmuseum, Museumsplatz 1, Gera. Info: th.rosalux.de/veranstaltung

»We Are Not Numbers – junge Stimmen aus Gaza«. Szenische Lesung und Gespräch mit Malak Mattar und Basman Derawi (beide aus Gaza), Dienstag, 29.10., 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt Hannover, Lister Meile 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative, Region Hannover