jW

Helfende Hände

Zu jW vom 7.10.: »Wie in der billigsten Netflix-Serie«

Als »Wessi« erdreiste ich mich nicht, ein nachträgliches Urteil über die DDR abzugeben, wohl aber meine seit Jahrzehnten – hauptsächlich durch das kapitalistische System im Westen – geprägten, aufoktroyierten Ansichten zu revidieren. Wenn es damals hierzulande um die DDR ging, ertönte stets der gleichlautende Kanon: Erschießung von Grenzflüchtlingen an der deutsch-deutschen Grenze, Inhaftierungen bei verbotener Meinungsäußerung, Kommunistenstaat (…), Schlangestehen vor spärlich bestückten Lebensmittelgeschäften (Bananenentzug), 18jährige Wartezeit auf einen Sperrholz-Porsche usw. Jedoch wurde uns nichts erzählt von einem hilfsbereiten, stolzen, fleißigen, erfindungsreichen, familienfreundlichen und kriegsfeindlichen, empathischen Menschenschlag, den ich kurz nach der »Wende« in der Nähe von Quedlinburg kennenlernen durfte.

Damals fuhr ich einen 40-Tonnen-Gliederzug. In einer kleineren Ortschaft (…) suchte ich nachts eine Baustelle, auf der ich morgens (…) entladen sollte. (…) Ich landete an einer Stelle, die ich nicht passieren konnte. Die Anwohner (…) verschafften mir eine völlig neue Erfahrung in meiner damaligen, circa zehnjährigen Berufspraxis. Anstatt gaffend (…) hinter beleuchteten Fenstern zu schimpfen, fluchend über solch Inkompetenz eines Lkw-Fahrers und letztlich die Polizei zu verständigen wegen nächtlicher Ruhestörung, kamen diese lieben Menschen aus ihren Häusern, zum Teil im Morgenmantel und mit Taschenlampen ausgestattet, um mir behilflich zu sein, meinen Hängerzug im Dunkeln wieder auf eine breitere Fahrbahn zu steuern. (…). Jemand aus dieser unbeschreiblich netten Gruppe beschämte gar »den Westen« noch zusätzlich mit dem Angebot, bei ihm zu übernachten. (…)

Ich bin davon überzeugt, dass der Großteil der AfD-Wähler im Osten dieser Partei nicht aus Überzeugung seine Stimme gegeben hat, sondern weil klar scheint, wen die »Etablierten« – zu denen ich auch Die Linke zähle, obwohl ich deren Mitglied bin – am meisten fürchten. Wer restriktive Polizeigesetze mitträgt, sich weigert, die EU als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich undemokratisch, unsozial, militaristisch, kapitalhörig, imperialistisch, und (…) nach Regierungsbeteiligung hechelt, Sozialwohnungen im großen Stil an Investoren verscherbelt, um sie dann später zum fünffachen Preis zurückzukaufen, braucht sich nicht zu wundern, als die helfende und stützende Hand für die lohnabhängig Ausgebeuteten gegen den menschenverachtenden Kapitalismus nicht mehr zu taugen.

Hans Reinhardt, Glashütten

Das Grab von Georg Weerth

Zu jW vom 19./20.10.: »Deutsche Spuren in Havanna«

Zu den Erinnerungsstätten für Deutsche in Havanna gehört das Grab von Georg Weerth (1822–1856). Er war Initiator der Neuen Rheinischen Zeitung, die er dann zusammen mit Karl Marx, Friedrich Engels und Wilhelm Wolff in Köln gründete. Hier war er zuständig für das Feuilleton. Für Engels war er »der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats«. In den reaktionären Zeiten nach 1849 verdiente er sein Brot wieder als Kaufmann. 1855 fuhr er nach Havanna. Hier starb er am 30. Juli 1856. Sein Grab befindet sich in der Calle Vapor, einer Stichstraße der Calle S. Lázaro in Havanna Centro. (…)

Arndt Müller, Frankfurt am Main

Keine Lobby

Zu jW vom 15.10.: »›Ich will zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind‹«

(…) Gefangene haben keine Lobby, sie sind selbst schuld an ihrer Situation und haben sich nicht zu beschweren. So denkt nicht nur ein Großteil der Gesellschaft, sondern so denken erst recht die Anstaltsleitungen. Ich kann dem Bericht über die teilweise unhaltbaren Zustände, die in Brandenburger Haftanstalten herrschen, nur zustimmen. Hier in der JVA Luckau-Duben ist es ähnlich. Seit sich 2014/15 die Berichte häuften, die JVA stehe mangels Insassen vor der Schließung, wird alles getan, um die Gefangenen möglichst lange hierzubehalten. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, und die Aufzählung würde den Rahmen eines Leserbriefs sprengen. Inzwischen ist die JVA gut gefüllt.

Mir und anderen Gefangenen wird der Bezug des Buchs »Wege durch den Knast« (Assoziation A) verweigert. (…) Was ist mit dem Recht auf Informationsfreiheit? Wir Insassen müssen doch in die Lage gesetzt werden, uns frist- und formgerecht gegen Anordnungen und Bescheide wehren zu können! Es scheint, dass die Anstaltsleitung genau davor Angst hat und es ihr so gelingt, die Dinge unter den Teppich zu kehren und uns Insassen mundtot zu machen.

Andrew Förster, Luckau

Klassenauftrag

Zu jW vom 22.10.: »Campact verliert Gemeinnützigkeit«

Statt jetzt groß zu jammern, sollten wir klipp und klar darauf hinweisen, dass die Finanzbehörden nichts anderes tun, als ihrem Klassenauftrag gerecht zu werden. Sozialdemokraten in der SPD (sofern es da noch welche gibt) sollten massiven Druck auf Olaf Scholz ausüben (im Hinblick auf die Vorstandswahlen auf dem kommenden Parteitag).

Armin Christ, per E-Mail

Stolpersteine

Zu jW vom 23.10.: »›Stolpersteine‹ im ländlicheren Raum«

Herzlichen Dank für den Bericht über unsere Initiative und unsere Broschüre zu Stolpersteinen in Ettlingen. Ein Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse könnte bestimmt noch nachgeholt werden: ettlinger-buendnis@gmx.de. Dann können Interessierte das Heft bei uns gegen eine Spende von drei Euro bestellen.

Monika Engelhardt-Behringer und Dieter Behringer, für das »Ettlinger Bündnis gegen Rassismus und Neonazis«