Sie erzählen sich Geschichten

Neue Visionen Filmverleih Unter Schock: Polizistin Yvonne (Adèle Haenel) im Freizeitpark

Wenn Komödien sich über Polizisten lustig machen, ist die kritische Wirkung meistens begrenzt. Denn Selbstherrlichkeit und Inkompetenz werden dabei gern zu Begleiterscheinungen von liebenswerter Verschrobenheit oder harmloser Aufgeblasenheit erklärt. Vordergründig ist das auch in diesem hinreißenden französischen Film so, dessen deutscher Titel idiotischerweise »Lieber Antoine als gar keinen Ärger« lautet. Wenn Kommissar Louis (Damien Bonnard) ein verdruckstes Mordgeständnis einfach ignoriert, liegt das daran, dass er Hals über Kopf in seine Kollegin Yvonne (Adèle Haenel) verknallt ist. Dass sie ihrerseits neben der Spur ist und reihenweise Dienstpflichten und Gesetze verletzt, kann wiederum mit dem Schock entschuldigt werden, den plötzliche Enthüllungen über ihren verstorbenen Ehemann Jean ausgelöst haben.

Die frühe Wendung, die der Protagonistin einen veränderten Blick auf ihre Umwelt aufnötigt, verleiht diesem Film freilich eine ungewohnt subversive Note. Denn Jean war ebenfalls Polizist – und entpuppt sich posthum als widerlicher Schwerverbrecher. Er kassierte nicht nur Schmiergelder, sondern fingierte sogar einen Juwelenraub und ließ dafür einen Unschuldigen, den Goldschmied Antoine (Pio Marmaï), in den Knast wandern. Unter solchen Vorzeichen wirkt die öffentliche Ehrung, die dem Toten in Gestalt eines (wunderbar scheußlichen) Denkmals zuteil wird, um so haarsträubender. Entsprechend drastisch ist die Revision, die Yvonne am verklärten Bild von Jean vornehmen muss.

Zu Beginn von Pierre Salvadoris neuntem Spielfilm illustriert eine herrlich reißerische Actionsequenz die erbauliche Gute-Nacht-Geschichte, die Yvonne ihrem Sohn in stets neuen Varianten über den angeblichen Kampf des Vaters gegen das Verbrechen zu erzählen pflegt. In einer späteren Version der Phantasiesequenz bezieht Jean dann – zum Verdruss des Kindes – von einer Übermacht bewaffneter Schurken verdient Prügel.

Das Geschichtenerzählen, dessen abendliche Wiederholung die Handlung gliedert und die Entwicklung der Hauptfigur reflektiert, erweist sich als zentrales Motiv in diesem Film: Immer wieder fabulieren Figuren drauflos oder führen unvermittelt ein kleines Schauspiel auf. Das beginnt mit der Lüge, die ein verhafteter Priester auftischt, um seine Anwesenheit in einem SM-Bordell zu erklären. Und es setzt sich fort mit der ebenso charmanten wie traurigen Szene von Antoines Heimkehr nach acht Jahren Haft, in denen er offenbar wahnsinnig wurde: Als der arme Kerl vor der Haustür steht, wird er von seiner gleichermaßen durchgeknallten Ehefrau Agnès (Audrey Tautou) gebeten, das Wiedersehen so lange zu ›proben‹, bis es ihrer romantischen Vorstellung entspricht.

Während Yvonne den zunehmend rücksichtslos und aggressiv agierenden Antoine heimlich aus so manchem Schlamassel befreit, mündet die Screwball-Dynamik von Salvadoris Drehbuch im schönsten Nonsens. Da der Haftentlassene zugleich jeden Halt verliert, spiegelt dieser ausgelassene Film, dessen Originaltitel bezeichnenderweise »En liberté!« lautet, aber auch klug die Doppelbödigkeit eines bloß abstrakten Freiheitsbegriffes.