Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, zur aktuellen Lage in Syrien

Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), erklärte am Wochenende zur aktuellen Lage in Syrien:

Die Strategie des US-Imperialismus, der NATO und der EU gegenüber Syrien war die Zerstörung von dessen territorialer Integrität. Dabei ging es gegen ein Land, das nicht nach der Pfeife dieses Trios tanzen wollte, und es ging um die Strategie der Einkreisung der Russischen Föderation und der Volksrepublik China. Diese Strategie ist vorerst gescheitert. Das ist gut so.

Der Grund des Scheiterns ist die Politik der syrischen Regierung, die Politik der Regierung der Russischen Föderation und die Politik der kurdischen Kräfte in Nordsyrien. Gelingen konnte dies durch das Ausnutzen von Widersprüchen zwischen den NATO-Staaten USA und Türkei. Das ist deswegen gut, weil jede Zerstörung der territorialen Integrität Syriens die Gefahr der Eskalation des Krieges bedeutet hätte. Dass nun immer noch türkische Truppen völkerrechtswidrig in Syrien sind, muss weiter politisch bekämpft werden.

Die Initiative von Kriegsministerin Kramp-Karrenbauer ist einerseits lächerlich, weil die Bundesrepublik plötzlich eine vom US-Imperialismus unabhängigere Syrien-Politik betreiben will, nachdem die Entscheidungen gefallen sind. Andererseits beweist ihre Forderung nach einer sogenannten Sicherheitszone, dass es ihr eben nicht um Frieden, sondern ebenfalls um die Zerstörung der territorialen Integrität Syriens geht.

Das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden e. V. verabschiedete auf seiner »Alternativen Einheitsfeier« zum 70. Jahrestag der Gründung der DDR am 7. Oktober folgende »Willenserklärung«:

Wir, die Teilnehmer an unserer heutigen Veranstaltung aus Anlass der 70jährigen Wiederkehr der Gründung des ersten deutschen Friedensstaates, der Deutschen Demokratischen Republik, melden Widerspruch zur gegenwärtigen Innen- und Außenpolitik der Bundesrepublik an.

Wir vermitteln die historische Wahrheit: Die Erhaltung und Festigung des Friedens war in der DDR im Verbund mit den sozialistischen Ländern Staatsdoktrin. Die größte Gefahr für den Frieden in Europa entstand durch die Grenzöffnung vor 30 Jahren und die Zerschlagung dieses ersten deutschen Friedensstaates.

Wir fordern, die in der DDR gültige Maxime »Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen« zur Maxime für ganz Deutschland zu machen.

Wir stellen fest, dass die Militärdoktrin der Bundesregierung sich an den Interessen des Finanz- und Monopolkapitals ausrichtet. Junge Menschen dienen als Kanonenfutter für imperiale Ziele, zur Rohstoffsicherung und Unterdrückung anderer Länder. Sie werden durch scheinheilige falsche Versprechen und Lügen verführt, Waffen gegen andere Völker einzusetzen.

Wir fordern: Beendigung aller Kriegseinsätze der Bundeswehr und Stopp aller Waffenexporte. Zur Sicherung des Friedens in Europa sind gutnachbarliche Beziehungen zu Russland oberstes Gebot.

Fast 30 Jahre nach dem Beitritt ist Ostdeutschland zur Kolonie in Deutschland verkommen. Die wesentlichen Merkmale eines Kolonialsystems wurden durchgesetzt: Das politische, juristische und wirtschaftliche System des »Mutterlandes« wurde komplett übergestülpt; das Eigentum in Händen westlicher Konzerne und Bürger konzentriert; die Wirtschaft weitgehend zerstört und zur Zulieferung an die westlichen Konzerne degradiert; ausgebildete Arbeitskräfte sind millionenfach abgewandert; wirtschaftliche und soziale Leistungen sind weit zurückgeblieben; die Kommandohöhen in der Politik, der Wirtschaft und der Verwaltung wurden durch Bürger aus den alten Bundesländern besetzt; die kulturelle Identität Ostdeutschlands wurde verfälscht und missachtet.

Wir fordern die Regierung auf, ihre Ankündigungen zum Stopp des Sozialabbaus und zur Angleichung der Lebensverhältnisse in allen Bundesländern sowie die Achtung der Würde aller Menschen gemäß Einigungsvertrag und Grundgesetz umzusetzen.

Wir wenden uns gegen jede Form des Rechtsrucks, den sich daraus entwickelnden Faschismus und Rassismus sowie den Missbrauch des Flüchtlingselends für populistische volksverhetzende politische Ziele.

Wir stellen fest, dass die Krise des kapitalistischen Systems immer weiter um sich greift. Mit imperialer Machtpolitik versucht das deutsche Kapital, Krisenerscheinungen im eigenen Land auf Kosten anderer Länder zu bewältigen.

Wir fordern die Beendigung dieser Krisenpolitik und Solidarität mit allen von der Krise betroffenen Menschen in allen Ländern.

■ www.okv-ev.de