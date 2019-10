Mehr als 60 Tote nach Protesten in Äthiopien

Addis Abeba. Bei Protesten gegen den äthiopischen Regierungschef und diesjährigen Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed und bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Volksgruppen sind in Äthiopien nach Polizeiangaben mindestens 67 Menschen getötet worden. Abiy sprach in einer ersten Stellungnahme am Sonnabend von einem »Versuch, eine ethnische und religiöse Krise hervorzurufen«. (AFP/jW)