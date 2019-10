Bischofssynode: Weihe Verheirateter möglich

Rom. Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die Priesterweihe verheirateter Männer ausgesprochen, allerdings nur in Ausnahmefällen und nur für eine bestimmte Region. Im Amazonasgebiet sollen »angesehene« Männer, die eine Familie haben und schon als Diakone tätig sind, auch Priester werden dürfen. Dafür stimmte am Sonnabend die Mehrheit der Teilnehmer der Synode in Rom, die sich mit den Problemen der südamerikanischen Region beschäftigte. Zugleich stellte Papst Franziskus eine neue Diskussion über Frauen in gewissen Weiheämtern in Aussicht. Eine Synode fasst keine verpflichtenden Beschlüsse, sondern gibt dem Papst lediglich Empfehlungen. (dpa/jW)