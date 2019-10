»Alan Kurdi«-Crew bei Rettung bedroht

Rom. Bei der Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer ist die Besatzung des deutschen Rettungsschiffs »Alan Kurdi« nach eigenen Angaben am Samstag von libyschen Streitkräften mit Schusswaffen bedroht worden. Drei libysche Schiffe hätten die »Alan Kurdi« bedrängt, Maskierte hätten Warnschüsse in die Luft und ins Wasser abgegeben, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation »Sea-Eye«, Gorden Isler, gegenüber dpa. Viele Migranten seien in Panik ins Wasser gesprungen, auch sie seien mit Maschinenpistolen bedroht worden. Das Schiff sei in der libyschen Such- und Rettungszone, nicht in libyschen Territorialgewässern unterwegs gewesen, betonte Isler. (dpa/jW)