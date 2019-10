USA verhängen neue Sanktionen gegen Kuba

Washington. Die USA haben neue Sanktionen gegen Kuba verhängt, die der Tourismusbranche des Karibikstaates schaden sollen. Mit Ausnahme des Flughafens der Hauptstadt Havanna dürfen US-Fluggesellschaften ab dem 10. Dezember keine Airports in Kuba mehr anfliegen, wie das US-Verkehrsministerium am Freitag bekanntgab. Es folgte damit einer Empfehlung des US-Außenministeriums. Washington will mit der Strafmaßnahme nach eigenen Angaben die Regierung in Havanna für die »Unterdrückung« des kubanischen Volkes und die Unterstützung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro bestrafen. (AFP/jW)