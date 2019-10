Unterwegs in Marcos-Land

Christiane Oelrich/dpa Kritische Aufarbeitung sucht man im Museum »Ferdinand E. Marcos Presidential Center« vergeblich (Batac, 16.2.2008)

Der nördliche Teil der philippinischen Hauptinsel Luzon war schon immer eine besondere Region. Äußerst freiheitsliebende indigene Gruppen bevölkern die Kordilleren, das zentrale Bergmassiv. Und auch beim Rest der Einwohner dieses Landstrichs haben sich sowohl Spanien als auch später die USA schwergetan, ihre koloniale Herrschaft durchzusetzen. Die Provinz Ilocos Norte hat noch in anderer, weniger rühmlicher Weise Bekanntheit erlangt. Von hier stammt der einflussreiche Marcos-Clan und mit ihm der faschistische Diktator Ferdinand Marcos, der die Philippinen von 1965 bis zum Sturz durch eine als »Parlament der Straße« in die Landesgeschichte eingegangene breite Protestbewegung 1986 regierte. Drei Jahre später starb er im US-amerikanischen Exil.

Bei einem Besuch der Provinz zeigt sich unmittelbar, dass die Erinnerung an das 15 Jahre mit Kriegsrecht regierende Exstaatsoberhaupt in vielfältiger Weise wachgehalten wird – und das gewöhnlich ohne jeden kritischen Unterton. Wer sich von der Provinzhauptstadt Laoag in einen Jeepney schwingt, eine spezielle philippinische Variante des Sammeltaxis, wird nach halbstündiger Fahrt in Batac, dem Geburtsort von Marcos’ Sohn, schon beim Aussteigen an der zentralen Kreuzung mit einem Denkmal für ihn konfrontiert. Eine der abzweigenden Straßen ist die Marcos-Avenue, ein paar Schritte entfernt liegt das Marcos-Museum, und ein nahes Gebäude ist mit dem Schriftzug »Batac – Home of Great Leaders« (Heimat großer Führer) verziert. Das schließt zwar noch andere mit ein, ist aber in erster Linie auf Marcos gemünzt.

Aufstieg eines »Helden

Im Museum »Ferdinand E. Marcos Presidential Center« ist gerade noch Mittagspause. Ungeachtet dessen haben sich die nächsten Besucher schon am Eingang gesammelt. Dort steht ein überaus beliebtes Fotomotiv: Der originale Jeep, mit dem der spätere Staatschef im Zweiten Weltkrieg als Major fuhr. Tochter Imee hat ihn als Gouverneurin der Provinz restaurieren lassen. Gelegenheit, um die Anwesenden danach zu fragen, was Marcos für sie bedeutet und ob sie ein Museum für ihn gerechtfertigt finden. »Natürlich, schließlich kommt er von hier«, ist Marisa, eine Frau Anfang 40, beinahe empört. »Er hat viel erreicht, sich vor allem auch für seine Heimatstadt eingesetzt. Wir lieben ihn sehr.« Selbst den Einwand, zu seiner Amtszeit seien ja massenhaft Oppositionelle verfolgt und ermordet worden, lässt sie, die im Nachbarort zu Hause ist und mit Verwandten das Museum besucht, nicht gelten.

»Er war ein guter Präsident«, sagt Jenny, vielleicht Anfang 30, die mit ihrem Mann und den zwei kleinen Töchtern aus Batangas nach Batac gekommen ist. Ein guter Präsident – wie will sie das bei ihrem Alter denn beurteilen? »Ja, ich war damals noch klein. Aber von meinen Eltern und Großeltern habe ich immer nur Gutes über ihn gehört.« Die vorgefertigte positive Meinung der meisten Besucher wird in dem Museum nicht in Frage gestellt. Bei Nachfragen kommt bestenfalls ein kleines bisschen Nachdenklichkeit zutage. »Naja, unbedingt nötig wäre ein Museum für ihn vielleicht nicht«, sagt Erwin (24), der hier bei seiner Tante zu Besuch ist. Fügt aber schnell hinzu: »Er ist eben eine historische Persönlichkeit. Er war ein großer Führer der Philippinen, hat viel Infrastruktur aufgebaut, die auch heute noch bedeutsam ist, hat die Filipinos diszipliniert.« Ein Nachhaken zum Letztgesagten ist nicht möglich. Die Mittagspause ist vorbei, alles strömt durch die geöffnete Tür nach drinnen.

Thomas Berger Der Jeep, den Marcos als Offizier der US-Armee im Zweiten Weltkrieg fuhr, ist heute ein beliebtes Fotomotiv (September 2019)

Das Gebäude ist eher eine Gedenkstätte als ein Museum – im Erdgeschoss steht der Schreibtisch von Marcos aus seiner Präsidentenzeit, daneben hängen Bilder aus seiner späteren Jugend. Wer wissen will, in welchen Etappen er es bis zum höchsten Staatsamt schaffte, wird im ersten Obergeschoss fündig. In einem Raum werden seine Schuljahre beleuchtet. Seine Eltern Josefa und Mariano gehörten zur gebildeten Mittelschicht. Die Mutter war Lehrerin, der aus Batac stammende Vater Anwalt und soll immer zu den besten Schülern gehört haben. Ansporn genug für Marcos, dem nicht nachzustehen. Und er brillierte in der Tat schon in jungen Jahren, was sich bis zum Abschluss des Jurastudiums fortsetzte, bei dem er das landesweit beste Ergebnis erreichte. Ungewöhnlich war wiederum, dass er ausgerechnet sich selbst in seinem ersten Prozess verteidigen musste: Er war angeklagt, den wichtigsten politischen Gegenspieler seines Vaters ermordet zu haben. Drei junge Frauen nutzen Tisch und Stuhl aus seiner damaligen Gefängniszelle als Fotomotiv, während die Tafeln im Hintergrund davon erzählen, wie Marcos in eigener Sache agierend, rhetorisch wie juristisch selbst die gestandenen Gerichtsvertreter ausspielte und am Ende als freier Mann vom Platz ging.

Im nächsten Raum wird auf den »Helden« des Zweiten Weltkriegs eingegangen. Die Philippinen waren damals von den kaiserlichen japanischen Truppen überrannt worden. Marcos gehörte zu den einheimischen Offizieren, die in Diensten der US-Armee die Rückeroberung des Archipels mit vorantrieben. Die Medaillen, die er später dafür erhielt, sind ausgestellt und jede Menge Bilder aus der Kriegszeit, darunter ein großformatiges Foto der letztlich siegreichen Schlacht um Manila. Dem Aufstieg des Politikers Marcos ist ein weiterer Raum gewidmet. Nach dem Krieg sammelte er erste Erfahrungen als Referent im Stab des damaligen Präsidenten Manuel Roxas. Mit gerade 32 Jahren zog er 1949 als jüngster Abgeordneter ins Unterhaus des Parlaments ein, seinen Wahlkreis gewann er mit 70 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Aufarbeitung unerwünscht

Der »elftägigen Romanze« mit Imelda Romualdez, die zur Hochzeit des Paares führte, ist ein separates Zimmer gewidmet. Dort stehen die Schuhe, die Imelda damals bei ihrem ersten Treffen trug. Ein Exponat mit besonderer Ausstrahlung, denn als Marcos 1986 mit seiner Familie nach Hawaii ins Exil floh, blieb auch Imeldas nach Tausenden zählende Sammlung von Schuhen zurück. Etwa 3.000 Paare, ein Teil davon, bilden den Grundstock des »Schuhmuseums« in einem nördlichen Stadtteil Manilas. Imelda bescherte dem einst bekanntesten Junggesellen des Landes zusätzliche Beliebtheit, was sich bei allen folgenden Wahlen als vorteilhafte Ergänzung erweisen sollte. Dieser Raum behandelt auch die weiteren politischen Stationen: Als Senator zog er 1959 ins Oberhaus ein. Dort brachte er von den insgesamt 24 Mitgliedern die meisten Initiativen ein, die tatsächlich zu Gesetzen wurden, sei es zur Solderhöhung für Soldaten nach Leistung und Dienstlänge oder zur Förderung von bäuerlichen Genossenschaften. 1965 stieg der Senator dann in den Präsidentschaftswahlkampf ein, aus dem er siegreich hervorging und nach offizieller Zählung zum zehnten Staatsoberhaupt des Inselstaates wurde.

Mit diesem Wahlerfolg und dem Einzug ins höchste Staatsamt bricht in der Gedenkstätte die »Erzählung« zu Marcos ab. Kein ergänzender Hinweis zur Verhängung des Kriegsrechts 1972, keiner auf die 30.000 Verhaftungen von Oppositionellen oder auch nur jenen, die solcherart verdächtig schienen. Keiner auf die gravierenden Verletzungen der Menschenrechte und die politischen Morde während seiner Amtszeit – sein wichtigster Gegenspieler Benigno Aquino war 1983 bei seiner Rückkehr aus den USA am Flughafen von Manila erschossen worden. Und keiner zu den mindestens 200 Millionen Dollar aus der Staatskasse, die das Präsidentenpaar nach späteren Erkenntnissen auf Schweizer Bankkonten überwiesen hatte. Würde, wenn schon die Ausstellung an diesem vorläufigen Gipfelpunkt seiner Karriere endet, nicht wenigstens eine kleine Tafel mit solchen Hinweisen dazugehören, um das Bild ansatzweise abzurunden? Die dazu befragte Museumsmitarbeiterin, die nach ihrem Alter das hier gefeierte Idol der Einwohner von Ilocos Norte auch noch als Erwachsene erlebt haben muss, schüttelt nur mit dem Kopf.

Thomas Berger Das »World Peace ­Center« in Batac huldigt Marcos und seiner Frau mit einer riesigen Sammlung von Bildern und Exponaten (September 2019)

Am festgefügten Bild »ihres« Marcos, ihres strahlenden Expräsidenten, der am 28. September 1989 im Exil in Honolulu starb, lassen viele Einwohner der Region eben nicht rütteln. Sogar ein Mausoleum auf dem Familiengrundstück mit der in einem Glassarg aufgebahrten Leiche diente Marcos' Anhängern als Wallfahrtsstätte. Bis vor drei Jahren der heutige autoritäre Staatschef Rodrigo Duterte mit einem bis dato geltenden Tabu brach und einem Begräbnis auf dem Ehrenfriedhof der Nation in Manila zustimmte.

Bereits 1991 waren die Witwe Imelda und die Kinder zurückgekehrt – und bis heute sind sie eine der mächtigsten politischen Familien des Landes. Vier Legislaturperioden über gehörte die einstige »Mutter der Nation«, als die sie sich gern stilisierte, als Abgeordnete dem Kongress an. Tochter Imee, dort zuvor gleichfalls mit einem Mandat präsent, folgte ihrem Bruder 2007 ins Gouverneursamt der Heimatprovinz Ilocos Norte – denn auch Ferdinand jr. fühlte sich zu Höherem berufen, wurde Senator und verfehlte bei der jüngsten Wahl 2016 nur knapp das Amt des separat vom Staatsoberhaupt gewählten Vizepräsidenten. Im Duo kandidiert hatten beide zwar nicht, doch die Wertschätzung von Duterte, seinerseits mit seinem Familienclan ähnlich fest in Davao auf der Südinsel Mindanao verwurzelt, für die Familie Marcos ist unbestritten.

Diktator heroisiert

Als würden Statue und Marcos-Museum nicht schon ausreichen, den »großen Sohn« der Region Ilocos Norte zu würdigen, wurde auch noch 50 Meter weiter das nicht zu übersehende »World Peace Center« errichtet. Der Besucher betritt dort eine riesige Halle mit einer Marcos-Fotogalerie beinahe unvorstellbaren Ausmaßes. Eine Wand ist voller Zeitungsartikel, darunter auch Prozessakten aus Gerichtsverfahren gegen Imelda Marcos. Im Mittelteil türmen sich regelrecht Bilder von Staatsbesuchen des Paares in aller Welt – etwa von einer Audienz bei Papst Johannes Paul II. im Vatikan, von einem Treffen mit dem damaligen thailändischen Regierungschef Prem Tinsulanonda, mit dem rumänischen Präsidentenpaar Ceaucescu, gekrönten Häuptern wie König Hussein von Jordanien, Japans Kaiser Akihito und Thailands jahrzehntelang amtierendem Monarchen Bhumipol.

Die Republik der Philippinen pflegte gerade auch zu Marcos’ Zeiten gute Beziehungen zur früheren Kolonialmacht, doch nicht nur der Empfang bei US-Präsident Gerald Ford ist hier bildlich konserviert. Ob Jugoslawiens Staatschef Tito, Chinas Präsident Deng Xiaoping oder der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro: Sie alle hießen Marcos willkommen, der politisch als strammer Antikommunist mit autokratischen Zügen eher mit dem damaligen bolivianischen Präsidenten auf einer Linie lag. Auch nach dem Tod ihres Mannes war es später Witwe Imelda, die weiterhin von zahlreichen hochgestellten Persönlichkeiten nur zu gern begrüßt wurde. Ein riesiges Wandgemälde dominiert eine Seite der Halle, flankiert wird es von Bildern der Vereidigung Marcos’ als Präsident – 1966 und 1969 ebenso wie nach dem formellen Ende des zwischenzeitlich verhängten Kriegsrechts 1981 und 1986.

Wer nach dem Rundgang durch dieses Sammelsurium wieder in die Hitze des Tages hinaus auf die Straße tritt, fühlt sich regelrecht erschlagen von so viel heroisierendem Gedenken für einen Mann, der dem Archipel in infrastruktureller Hinsicht zwar unbestritten in seinen frühen Amtsjahren manchen Modernisierungsschub verpasst hat, der zugleich aber Ausrufung des Kriegsrechts 1972 das demokratische Grundgefüge des Staates völlig aushebelte und möglichst viele seiner Kritiker auf Dauer mundtot zu machen trachtete. »Als Ilocos einen ihrer großen Söhne für die Nation hergab, gab sie dem Land eine wertvolle Seele, die eine unauslöschliche Spur in den Geschichtsbüchern hinterlassen würde …«, heißt es geradezu anbetend auf einer der Tafeln im Obergeschoss. Der Satz wirkt wie aus einer anderen Zeit, als vieles aus seiner Herrschaftsära noch nicht aufgearbeitet worden war. Doch selbst heute, angesichts zahlreicher gesicherter Erkenntnisse, lassen sich die Einwohner von Batac (und andere in ganz Ilocos Norte) ihre verklärte Erinnerung und unkritische Einstellung von niemandem nehmen. Der Norden Luzons ist und bleibt vorerst »Marcos-Land«.