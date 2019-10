Sozialismus und Umwelt

Oliver Berg/dpa »Das Streben nach einem bestimmten ›globalen‹ Ziel setzt vor allem voraus, dass die Interessen und Ansichten innerhalb der Menschheit übereinstimmen«: Demonstration von »Fridays for Future« in Köln (20.9.2019)

Jewgenij Konstantinowitsch Fjodorow (1910–1981) war ein sowjetischer Geophysiker. 1972 veröffentlichte er in Leningrad das Buch »Die Wechselwirkung zwischen Natur und Gesellschaft«, das 1974 in der DDR im VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften auf Deutsch erschien. Ein Auszug:

Fast jeder der westlichen Wissenschaftler, Publizisten und Politiker, die die Wechselwirkung der Gesellschaft mit der Umwelt betrachten, spricht von der Notwendigkeit, den Entwicklungscharakter der menschlichen Tätigkeit zu verändern, die einen oder anderen großen Maßnahmen im Lande und in der Welt insgesamt zu ergreifen, um die drohende Krise zu verhindern.

Man kann über die von ihnen ausgesprochenen Vorschläge, über die Ziele, nach denen die Menschheit streben soll, ob das eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschaft im Geiste der Vorschläge von Commoner (1), das »globale Gleichgewicht«, das von Forrester (2) und den vier Autoren (3) vorgeschlagen wird, oder irgendetwas anderes sein wird, verschiedene Meinungen haben.

Man muss jedoch daran denken, dass durchaus nicht jede beliebige Gesellschaft sich ein bestimmtes Ziel stellen und es erreichen kann. Das Streben nach einem bestimmten »globalen« Ziel setzt vor allem voraus, dass die Interessen und Ansichten innerhalb der Menschheit übereinstimmen. Ohne dies kann man das Ziel nicht stellen. Die Erreichung gerade eines solchen Zieles verlangt eine sehr große gemeinsame, nach einem einheitlichen Plan zu leistende Arbeit, eine komplizierte und schwierige Umgestaltung der gesamten Tätigkeit der Gesellschaft. (…) Dann kann sie sparsam und effektiv ihre Ressourcen nutzen und mehren, insbesondere die natürlichen Ressourcen kultivieren, wobei sie deren Gesamtheit auf der Erde in Rechnung stellt. (…) Und schließlich darf es in der Gesellschaft keine großen Konflikte geben, da jeder von ihnen alle übrigen Bedingungen verletzt. Welche Gesellschaftsform genügt nun aber diesen Bedingungen? Von unserem Standpunkt aus genügt eine für den gesamten Planeten einheitliche sozialistische Gesellschaft diesen Bedingungen vollauf. (…)

Die Idee einer Verringerung der Menschheit in einem auf wissenschaftlichen Grundlagen organisierten sozialen System vertreten in mehr oder minder starkem Maße und in der einen oder anderen Form sehr viele Wissenschaftler, die die Zukunft der Menschheit betrachten. Manche sprechen diese Idee in allgemeiner Form aus, wie z. B. der bekannte amerikanische Wissenschaftler Glenn T. Seaborg (1912–1999, US-Chemiker, jW): »Jedes durchlebte Jahr führt uns näher zu dem Bewusstsein, dass eine technische, soziale, politische und moralische Notwendigkeit existiert, es zu lernen, miteinander zu leben, in Frieden und Eintracht, immer stärker das Wissen, das wir erwerben, und jenen Überfluss, den dieses Wissen bringt, zu teilen, bis schließlich die Zeit kommen wird, wenn alle in gleicher Weise die Arbeitszeit teilen und all jene Güter nutzen können, derer sich jetzt nur wenige von uns bedienen. (…)« (Glenn Seaborg: Die Zukunft der Wissenschaft. In: Internationales Jahrbuch, Moskau 1970, Band 3, Seite 78 f., russisch)

Oder desgleichen der von uns mehrfach zitierte Barry Commoner: »Der Termin der Umweltkrise ist somit klar. Wenn wir überleben wollen, müssen ökologische Überlegungen die ökonomischen und politischen lenken. Und wenn wir genügend klug werden, ökologischen Prinzipien zu folgen, dann müssen wir letzten Endes die noch größere Weisheit des Vertrauens anerkennen – nicht zu der Waffe, die mit der Weltkatastrophe droht, sondern zu der Forderung, die von aller Welt geteilt wird, harmonische Wechselbeziehungen mit der natürlichen Umwelt des Planeten und Frieden zwischen den Menschen herzustellen, die ihn bewohnen. (…)« (Barry Commoner: The Closing Circle, Seite 292) (…)

Worauf rechnen sie aber? Ihre Diskussionen bringen unwillkürlich folgende Worte Lenins in Erinnerung. Danach »… gab es viele, zuweilen geniale Träumer, die der Meinung waren, es genüge, die Machthaber und die herrschenden Klassen von der Ungerechtigkeit der modernen Gesellschaftsordnung zu überzeugen; dann würde es ein leichtes sein, Frieden und allgemeines Wohlergehen auf Erden zu schaffen. Sie träumten von einem Sozialismus, der ohne Kampf erreicht werden könnte.« (Wladimir Iljitsch Lenin: Friedrich Engels. In: Lenin-Werke, Band 2, Seite 6)

1 Barry Commoner 1917–2012, US-Biologe und Ökologe, veröffentlichte 1971 »The Closing Circle«, deutsch 1973: »Wachstumswahn und Umweltkrise«

2 Jay W. Forrester, 1918–2016, US-Informatiker, veröffentlichte 1971 »World Dynamics«, deutsch 1972: »Der teuflische Regelkreis. Das Globalmodell der Menschheitskrise«

3 Donnella und Dennis Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III veröffentlichten 1972 das Buch »Limits to Growth«, deutsch 1972: »Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit«