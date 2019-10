Wo ist meine Badewanne?

Flix/Carlsen Verlag Die Nase von Pinocchio wäre angemessener gewesen: Flix’ Spirou

»Buch des Monats« der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ist in diesem Oktober ein düsteres Comic aus dem Verlag Ravensburger: »Mit dem Ballon in die Freiheit«. Eine waghalsige Flucht aus der DDR, die vor einem Jahr als Thriller von Michael »Bully« Herbig Kinozuschauer das Fürchten lehrte, wird da noch einmal für Sechsjährige aufbereitet (Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch: Jakob Hein). Aber auch die pseudorealistischen Comicbilder von einer Diktatur, in der bis an die Zähne bewaffnete Soldaten mit aggressiven Schäferhunden neben Schulkindern patrouillieren, sind nichts für schwache Nerven. Wer möchte aus so einer Hölle nicht mit einem bunten Ballon in die Freiheit nach Bayern fliegen?

Die Prämierung hat Methode, sollte man meinen. Beim Comicwettbewerb »Peng« in München wurde im Juni der Band »Spirou in Berlin« von Flix (Felix Görmann) zum »Besten deutschsprachigen Comic« gekürt. Flix, der regelmäßig für FAZ und Spiegel zeichnet, brachte das Werk 2018 im Carlsen-Verlag heraus. Anlass war das 80. Jubiläum der franko-belgischen Comicserie »Spirou und Fantasio«. Es gab keine Vorgaben für die neuen Abenteuer des Heldenquartetts Spirou (Ex-Liftboy), Fantasio (rasender Reporter), Pips (Eichhörnchen auf der Suche nach Süßem) und Professor Rummelsdorf (auf der Suche nach menschenfreundlichen Forschungsergebnissen).

Flix, verantwortlich für Text und Bild, ließ die Story im Herbst 1989 in Belgien beginnen. Der Professor wird in die DDR entführt, die pleite ist. Er soll ihr seine »Super-Pilz-Essenz« zur Verfügung stellen. Um den Gefährten zu befreien, reisen Spirou, Fantasio und Pips mit falschen Papieren in die DDR ein. Fantasio ist geblendet vom friedlichen Arbeiterstaat, bis er auf ein mutiges Mädchen trifft, das ihm zeigt, wie öde und brutal die DDR wirklich ist.

Nach vielen Verwicklungen wird der Professor befreit, die DDR geht unter und eine Explosion lässt die bösen Militärs und Stasimänner nackt da stehen, wobei sie weiter steif und fest behaupten: »Wir sind ein funktionierender Unrechtsstaat.« Knapp und anschaulich wird so die Nachkriegsgeschichte für Kinder aufbereitet (auf 60 Seiten, Mawil brauchte für sein »Kinderland« noch 300). Das Bändchen ist reich an Pointen, von denen hier eine kleine Auswahl wiedergegeben werden soll.

– Josef Stalin versprach 1945 »blühende Landschaften« (war das nicht später Helmut Kohl?).

– Bald nach dem Krieg herrschte im Osten Deutschlands nur noch Angst. 1989 wurde dann gar ein Krieg vorbereitet, was ein mutiges Mädchen fassungslos machte: »Dass die Regierung uns enteignet, liegt in der Natur des Sozialismus. Dass sie uns von hinten bis vorne anlügt, vielleicht auch. Aber ein neuer Krieg?«

– Während die Kinder der DDR vom Frieden sangen, wurde heimlich eine Superkriegsmaschine gebaut (weil: »Krieg geht immer.«). Zu diesem Zweck wurden aus allen Haushalten unbemerkt Metallgegenstände gestohlen, von Badewannen bis zu Fahrrädern.

– Die DDR war 1989 bankrott. Rettung sollte eine Maschine bringen, die Braunkohle zu Diamanten presste.

– Wer in der DDR Fragen stellte, kam in den Stasiknast in Hohenschönhausen und wurde gefoltert (Lieblingsszene von Flix, wie er der Deutschen Welle sagte). Wer fliehen wollte, wurde in aller Regel erschossen. Auch lustige Affen, die den Rot-Front-Gruß beherrschten, sollten liquidiert werden. Manchmal konnten sie mit der Hilfe eines mutigen Mädchens aus dem Zoo entkommen.

– Statt selbst zu forschen, setzte die DDR auf Wissenschaftsklau, entführte und folterte etwa den belgischen Professor von Rummelsburg.

– Das Essen in der DDR war ein Horror, auch in Hotels gab es nur Kartoffelmatsch mit Öl, da die Fritteusen nie funktionierten. Bananen oder Äpfel gab es nirgends.

– Westberlin war sonnengelb, Ostberlin grau-grün. Bunt war es dort nur im Garten eines mutigen Mädchens, in dem gerettete Affen herum tobten. In einem ähnlich hübschen Kontrast standen Phrasen wie »Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf« und schnöde Mangelwirtschaft.

In Interviews zu seinem Comic gab Felix Görmann sich betont unpolitisch, sprach von der runderen Nase Spirous (die lange von Pinocchio wäre angemessener gewesen) und von der Ehre, die belgische Tradition fortsetzen zu dürfen. Die Rezensenten waren voll des Lobes, von der Süddeutschen bis zum Tagesspiegel. Und zum 30. Jubiläum des Anschlusses der DDR liegt die Abenteuergeschichte mit ihrem internationalen Happyend – das mutige Mädchen schafft es mit der Parole »Wir sind das Volk« aufs Cover von Fantasios belgischer Zeitung – nun noch mal in vielen Buchhandlungen an exponierter Stelle aus.

Vor knapp zehn Jahren hat Flix einen Band »Faust I« veröffentlicht, Goethe soll sich nach reiflicher Überlegung beim Carlsen-Verlag gemeldet haben und eine Gegendarstellung verlangen.