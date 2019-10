Geeint gegen Sozialabbau

Andrea Panegrossi.Lapre/LaPresse via ZUMA Press/dpa Für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen: Beschäftigte am Freitag in Rom auf der Straße

In Italien hat am Donnerstag abend um 21 Uhr ein 24stündiger Generalstreik begonnen, der laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA vom Freitag »den Verkehr in allen Bereichen lähmt«. Erfasst wurden nationale und internationale Airlines, die staatlichen und privaten Eisenbahnen, Busse, U-Bahnen, der Seeverkehr und die Autobahndienste, ebenso wie die privaten und kommunalen Unternehmen der Müllabfuhr in Rom und zahlreiche Schulen.

Zu den Arbeitsniederlegungen hatten in selten gekannter Einheit die Branchenverbände der drei großen Gewerkschaften CGIl, CISL und UIL sowie die Basisgewerkschaften wie die Einheits-Basis-Konföderation (CUB), das Basis-Syndicat (SGB) und Si Cobas aufgerufen. Sie wenden sich dagegen, dass ihnen im Haushalt für 2020 neue Sozialkürzungen aufgebürdet werden. Wie von der EU gefordert, soll die Mehrwertsteuer (derzeit 22 Prozent) angehoben werden. Die Gewerkschaften fordern statt dessen höhere Löhne und Renten sowie bessere Arbeitsbedingungen.

Der Ausstand begann am Donnerstag abend bei allen Eisenbahnlinien, am Freitag folgten zwischen 13 und 17 Uhr die Piloten und Flugbegleiter der nationalen Flugsicherung ENAV, was sich auf alle Linien auswirkte. Allein bei Alitalia fielen am Freitag 240 Flüge aus, bei der Lufthansa 164, darunter von Berlin-Tegel, Frankfurt/Oder, Düsseldorf von und nach Mailand. Betroffen waren auch Ryanair mit mehreren Starts von Berlin-Schönefeld nach Venedig, Pisa, Bari, Palermo und Hunderte weitere europäische sowie Inlandsflüge. Während in den meisten Sektoren gestaffelt gestreikt wurde, legten die Beschäftigten des Transport- und Verkehrsunternehmens Latiums »Cotral« für 24 Stunden die Arbeit nieder.

In Rom solidarisierten sich zahlreiche Einwohner mit den Streikenden der Müllunternehmen, die gegen unter der Stadtverwaltung der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) anhaltendes Chaos, Korruption und Unfähigkeit protestierten. Die 2016 mit Wahlhilfe der Lega ins Amt gekommene Virginia Raggi wurde wiederholt der Verwicklung in Vetternwirtschaft und Bestechung beschuldigt. Obwohl sie schon vor zwei Jahren ihre Stadträtin für Umweltangelegenheiten, Paola Muraro, entlassen musste, die als Beraterin der städtischen Müllabfuhr AMA 1,1 Millionen Euro kassierte, hat sich seitdem nichts geändert.

Aus ramponierten Müllcontainern quellen die Abfälle, auf Straßen und Fußwegen liegen ausrangierte Kühlschränke, Matratzen und kaputte Ventilatoren, zwischen denen sich Ratten und Möwen tummeln. »Wir haben es satt, mit schlechten Diensten und Mitarbeitern, die unter demütigenden Bedingungen arbeiten, in Erniedrigung zu leben«, rief Natale di Cola, Sekretär der CGIL von Rom und des Latiums, den Streikenden und Einwohnern zu, die sich auf dem Kapitolsplatz »Piazza del Campidoglio« zum Protest gegen die Fünf-Sterne-Verwaltung versammelt hatten. Sein Kollege von der UIL, der Sekretär des Latium, Alberto Civica, prangerte an, dass die Sterne-Verwaltung sich an Unternehmen beteilige, die sie in den Ruin treibe.

Der Streik findet nicht zufällig vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen innerhalb der seit Juni amtierenden Regierung der Demokratischen Partei (PD) und der M5S statt. Neben der Abkehr von der migrantenfeindlichen Politik, die die Vorgängerregierung unter Innenminister Matteo Salvini (Lega) forciert hatte, geht es um eine soziale Wende. Unter dem Druck der Gewerkschaften hat der parteilose Premier Giuseppe Conte in den Haushaltsentwurf für 2020 einige soziale Zugeständnisse aufgenommen (Mindestlohn, Steuererleichterungen, Entlastung von Geringverdienern, Unterstützung von Familien, Abschaffung von Medikamentengebühren). Um das finanzieren zu können, will die Regierung gegen die Steuerhinterziehung der Reichen (die inzwischen auf 100 Milliarden Euro jährlich geschätzt wird) vorgehen. Auf Forderung der PD nimmt Conte auch Abstand von der von Salvini als Steuerreform propagierten »Flat Tax«, die eine Steuerentlastung zugunsten der vor allem aus Unternehmerschichten kommenden Lega-Wähler Norditaliens vorsah. So gesehen unterstützt der Generalstreik, was nicht alle Tage der Fall ist, die von den Sozialdemokraten in der Regierung vertretenen bescheidenen sozialen Zugeständnisse. Nicht zuletzt könnte er sich auch auf die am Sonntag in der Region Umbrien anberaumten Wahlen für den Regierungspräsidenten und das Regionalparlament auswirken, wo ein Kandidat des Bündnis der PD und M5S gegen einen Herausforderer der Lega antritt, der von einer Allianz mit der Forza Italia von Expremier Berlusconi und den Brüdern Italiens (FdI) von Giorgia Meloni unterstützt wird.