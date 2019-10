Wahlkampfduo infernale des Tages: Sarrazin/Maaßen

M. Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa, M. Reichel/dpa Thilo Sarrazin und Hans-Georg Maaßen

Wie der Osten auszupressen ist, wissen nur wenige so gut wie Thilo Sarrazin. Zusammen mit Theodor Waigel und Horst Köhler hatte er schließlich den Kahlschlag der DDR angestoßen, der »Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion« betitelt wurde. Und als er dann in der Treuhandanstalt arbeitete, blieb kein Auge mehr trocken. Um am Mittwoch in eine Wahlkampfveranstaltung mit Sarrazin für den SPD-Mann Oskar Helmerich zu kommen, hatten Besucher Tickets zu kaufen, wie Spiegel online am Freitag berichtete. Ganze 25 Euro kostete der Eintritt. 200 Leute kamen, macht 5.000 Euro Einnahmen. Man habe aber noch 3.000 Euro Honorar drauflegen müssen, dass sich Sarrazin ins ostthüringische Pößneck locken ließ, so Helmerich. Der Abgeordnete ist übrigens so etwas wie das schmutzige offene Geheimnis von Ramelows Regierung. Nur weil Helmerich von der AfD zur SPD wechselte, hatte »R2G« einst genug Mandate, um zu koalieren. Dafür kann er tun und lassen, was er will.

Mit der Osterfahrung eines Sarrazin kann Hans-Georg Maaßen nicht dienen, aber er schlägt sich wacker angesichts fast leerer Stuhlreihen in Gotha. Und er kostet auch nichts. Zumindest hat der frühere oberste Inlandsgeheimdienstler nach Monaten wieder einen Job in einer Anwaltskanzlei gefunden und muss nicht mehr als Erwerbsloser herumtingeln. So hat er sein Ego wieder auf überlegenen Weststandard getrimmt und kann laut Spiegel online Bonmots zum besten geben. Dieses zum Beispiel: »Wie man den Verfassungsschutz in Thüringen nach der Entdeckung des NSU demontiert hat, ist es einfach nicht gut für die Sicherheit in dem Land.« Klaro. Der alte Chef Helmut Roewer muss zurück in die Behörde, mit dem Fahrrad über deren Gänge gondeln und wilde Partys feiern. Und der »Heimatschutz« war finanziell auch schon mal besser ausgestattet.