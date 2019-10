UNO will Sondermission nach Chile entsenden

Genf. Angesichts der Proteste in Chile, bei denen mindestens 18 Menschen starben, haben die Vereinten Nationen die Entsendung einer Sondermission in das lateinamerikanische Land angekündigt. »Nach der Beobachtung der Krise in Chile seit ihrem Beginn habe ich beschlossen, eine Überprüfungsmission zu entsenden, um Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen«, erklärte die UN-Menschenrechtskommissarin und frühere Präsidentin Chiles, Michelle Bachelet, am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Begonnen hatten die Proteste Ende vergangener Woche. (AFP/jW)