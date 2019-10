Unhaltbare Zustände

Christian Mang Streik des Pflegepersonals der Berliner Charité (25.6.2015)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streitet für mehr Personal und Entlastung in Krankenhäusern. Unter anderem war die Universitätsklinik Jena (UKJ) zu Tarifverhandlungen aufgefordert worden, um konkrete und verbindliche Maßnahmen zur Entlastung der Beschäftigten festzulegen. Am Donnerstag wurden die Gespräche fortgesetzt, eine Einigung wurde jedoch bis zum Redaktionsschluss am Freitag nachmittag nicht erzielt.

Verdi habe »die unhaltbaren Zustände in den Krankenhäusern auf die politische Agenda gesetzt«, erklärte am Donnerstag Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft. Es sei gut, dass die Politik endlich darauf reagiere, aber die Klinikbetreiber wolle man nicht aus der Verantwortung lassen. Sie seien verpflichtet, die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen. Wenn das nicht geschehe, werde die Gewerkschaft dies zum Thema tariflicher Auseinandersetzungen machen.

Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen sagte Bühler, die Personalausstattung in der Uniklinik werde sicherlich auch am Wahlsonntag eine Rolle spielen. Schließlich sei die Landesregierung in der Pflicht, im landeseigenen Universitätsklinikum eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen.

Die Auseinandersetzung ist bereits zu einem Politikum geworden. Die Klinik ist mit ihren mehr als 5.600 Mitarbeitern eines der größten Unternehmen der Region. Am Montag hatte die Landesregierung Unterstützung bei den entstehenden Mehrkosten in Aussicht gestellt. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte von Zusatzkosten im zweistelligen Millionenbereich für das Klinikum gesprochen, wenn eine Vereinbarung zur Entlastung der Beschäftigten getroffen werde. Damit Gewerkschaft und UKJ zusammenfinden, habe er sich mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) auf eine Finanzhilfe verständigt, die sie am Dienstag ins Kabinett einbringen wollten.

Die aus Jena stammende Spitzenkandidatin der Grünen, Anja Siegesmund, hat die Klinikleitung aufgerufen, »ein vernünftiges Maß zwischen Medizin und Ökonomie im Krankenhaus zu finden«. Eine faire Personalpolitik, die eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht, müsse dabei im Vordergrund stehen.

Einen Entlastungstarifvertrag forderte auch Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke). Die Beschäftigten forderten zu Recht bessere Arbeitsbedingungen, sagte sie. Allerdings könnte die Landesregierung nur indirekt auf die Personalbemessung Einfluss nehmen. Im Bereich des Pflegepersonals könne der Freistaat Thüringen keine Vorgaben machen, wie viele Pfleger es auf einer Station oder pro Patient geben müsse. Das sei eine Angelegenheit des Bundes. Im Bundesrat sei Thüringen mit einer entsprechenden Initiative schon vor Monaten gescheitert. Aber auch sie sprach sich dafür aus, die entstehenden Mehrkosten durch die Landesregierung zu refinanzieren.

Vor einer Woche hatten beide Verhandlungspartner noch mitgeteilt, man habe eine Übereinstimmung gefunden, wie viel Personal pro Patient und Schicht in der Klinik eingesetzt werden soll. Doch am Freitag sagte Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke gegenüber jW, dass es auch nach einem Verhandlungsmarathon immer noch in einigen Punkten kein Zusammenkommen gebe. Details wollte er nicht nennen, zeigte sich aber zuversichtlich, dass beide Seiten noch übereinkommen.

Die Pfleger, aber auch andere Beschäftigte des Krankenhauses, klagen seit langem über eine zu hohe Arbeitsbelastung. Darunter litten nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Patienten, argumentiert Verdi. Um das Problem konkret zu machen, hatte die Gewerkschaft vier Erfahrungsberichte aus dem Pflegebereich der Jenaer Klinik an Landespolitiker verschickt. In einem heißt es, dass eine Pflegekraft mit neun Patienten allein gewesen sei und in dieser Zeit auch noch ein Patient reanimiert werden musste.

Um auf die schlechten Arbeitsbedingungen in deutschen Kliniken aufmerksam zu machen, feierten bundesweit Beschäftigte in Krankenhäusern bereits in der Nacht zum Mittwoch Silvester. Nach Berechnungen von Verdi sei die reguläre Arbeitszeit aufgebraucht, hatte Motzke gegenüber der Thüringer Allgemeinen erklärt. Seit Mittwoch würden demnach die Klinikbeschäftigten Überstunden leisten oder freiwillig für lau arbeiten. An der Uniklinik in Jena wurden zu diesem Anlass symbolisch Glückskekse verteilt.