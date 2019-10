»Rückenwind spüre ich nicht«

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa »Demokratie ist so leicht: ein Kreuz in 'nem Kreis«: Das ist sie, die »Demokratie-Offensive des Thüringer Landtags« (Erfurt, 25.10.2019)

Sie kämpfen als Direktkandidatin im Wahlkreis 16 um den Wiedereinzug in den Landtag. Der aus Teilen der Landkreise Gotha und Sömmerda gebildete Wahlkreis neigte bislang zur CDU, die ihn seit 1994 immer gewonnen hat. Hat sich die Lage nun geändert?

Ja, und zwar sehr. Da nun erstmals auch die AfD flächendeckend mit Direktkandidaten antritt, werden die Karten insbesondere in den ländlichen Wahlkreisen neu gemischt. Nach den Umfragen, die mir vorliegen, wird es in meinem Wahlkreis ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und dem AfD-Kandidaten geben.

Einmal weg von den Umfragen – welchen Eindruck haben Sie im Wahlkampf gewonnen?

Ich gehe zu den Leuten. An die Briefkästen, in die Supermärkte. In meinem Wahlkreis gibt es 65 Ortschaften und Ortsteile. Und da ist es sehr schwierig, die Menschen über zentrale Veranstaltungen zu erreichen. Ich habe im Spätsommer einen ersten Durchgang gemacht, bei dem ich versucht habe, das darzustellen, was wir in der Regierung doch noch erreicht haben. Ein großes Thema, gerade hier auf den Dörfern, war die Abschaffung der verhassten Straßenausbaubeiträge. Das war wirklich ein harter Kampf in der Koalition. Ich hatte bei unserem Landesparteitag im Frühjahr noch gemahnt, dass wir das machen müssen, weil wir sonst ein Versprechen brechen.

Im Wahlkampf habe ich mit den Genossinnen und Genossen die Landeswahlkampfzeitung verteilt, danach noch eine eigene. Jetzt mache ich eine gezielte Kampagne gegen die AfD. Die plakatieren hier »Vollende die Wende«. Gegen die hier offenbar gemeinte Wende zum autoritären Staat stelle ich mich als Antifaschistin mit der Losung »Keine Wende zur AfD«. Ich appelliere in dem Zusammenhang auch an die Wähler der Grünen und der SPD: Jede Erststimme für deren Wahlkreiskandidaten wird in dieser Auseinandersetzung verschenkt sein.

Zuletzt gab es mehrfach rechte Pöbeleien und Drohungen gegen linke Wahlkämpfer, zum Beispiel in Erfurt. In Ihrem Wahlkreis auch?

Bei uns ist es überwiegend ruhig geblieben. Es gibt aber ein paar Dörfer, die polarisiert sind und in denen es nach wie vor eine NPD- und Kameradschaftsszene gibt. Ich wurde am 2. Oktober abends in Döllstädt angegangen. Dort hatte die NPD 2014, als die AfD ja auch schon da war, ein zweistelliges Ergebnis eingefahren. Wir sind da durchgefahren und haben gesehen, dass viele meiner Plakate abgerissen worden waren. Mein Mann hatte gerade eines wieder gerichtet, als ein junger Mann an uns vorbei zum nächsten Mast lief und dort das Plakat des SPDlers herunterriss. Dann lief er zur nächsten Laterne und riss wutentbrannt eines meiner Plakate ab. Ich stellte ihn zur Rede, woraufhin er zweimal den Hitlergruß zeigte und mir sagte, ich solle mich verpissen. Er drohte auch an, mir den Schädel einzuschlagen. Ich habe mein Telefon aus der Tasche geholt, daraufhin hat er sich verkrümelt.

Wie laufen die Gespräche mit potentiellen Wählern der Linkspartei?

Es gibt Kritik, aber die Stimmung ist insgesamt gut. Hin und wieder sagt jemand, jetzt habt ihr fünf Jahre regiert und nichts zustande gebracht, ich wähle euch nicht mehr.

Wie geht die Spitze der Landespartei mit Ihrer Kandidatur um? Die hat ja dafür gesorgt, dass Sie als Vertreterin des linken Parteiflügels nicht mehr über die Landesliste in den Landtag kommen. Gibt es nun Unterstützung, etwa durch Auftritte der Parteiprominenz?

Sagen wir es mal so: Rückenwind spüre ich nicht, ganz und gar nicht. Mein Wahlkreis ist für größere Veranstaltungen nicht sehr geeignet, aber einen Besuch von Bodo Ramelow in einem Pflegeheim in Döllstädt habe ich vermitteln können. Der ist dann aber abgesagt worden. Auf wessen Betreiben, kann ich nicht sagen. Das hat insbesondere die Genossinnen und Genossen in Döllstädt ziemlich enttäuscht.

Sie haben es mit Ihrer Kandidatur ja auch in die Onlineausgabe des Spiegel geschafft. Dort werden Sie in einem etwas merkwürdigen Jargon als »größte Parteifeindin« Ramelows eingeführt. Los geht es natürlich damit, dass ein paar Rentner zusammensitzen und den 70. Jahrestag der DDR feiern.

So ist eben der Spiegel. Ich habe mir noch mal ein paar Artikel angesehen, die der Spiegel in den 1960er Jahren über meinen Großvater (Richard Scheringer, jW) gebracht hatte. Das ist im Grunde der gleiche Unterton wie damals. Dass es der Artikel nicht in die Printausgabe geschafft hat, ist also nicht schlimm.

In der findet sich allerdings ein interessanter Artikel über den als »Landesfürsten« titulierten Ramelow. Der endet damit, dass ein CDU-naher Autohausbesitzer namens Peter über seinen Briefwahlunterlagen sitzt und nach schweren Gewissensqualen verkündet, er habe diesmal mit der Zweitstimme die Linkspartei gewählt. Auch sonst ist der Artikel bemerkenswert. Der Unterton ist: Ramelow hat inhaltlich mit seiner Partei nicht mehr viel zu tun. Wer liegt denn da falsch? Der »schwarze Peter«, der Ramelow richtig klasse findet, oder der durchschnittliche Wähler der Partei, der annimmt, mit seiner Stimme linke Politik zu unterstützen?

Es ist schon so, dass die »rot-rot-grüne« Landesregierung keine im eigentlichen Sinne linke Politik gemacht hat. Sie hat Themen angepackt, die jede Partei hätte bearbeiten müssen. Und dann hat sie hier und da ein paar Akzente anders gesetzt, als die CDU das gemacht hätte. Jede Regierung hätte spätestens 2015/16 neue Lehrer einstellen müssen. Sonst wäre das Schulsystem kollabiert. CDU-Regierungen in anderen Ländern haben wie wir Kindergartenjahre beitragsfrei gestellt. Und sogar die CSU hat die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Wir haben eine Milliarde Euro an Schulden abgebaut. Es war intern bei uns ein Riesenkampf, den Personalabbaupfad der CDU zu verlassen. Hoff, der Chef der Staatskanzlei, war anfangs davon überhaupt nicht zu überzeugen. Und insgesamt hat die Regierung eine unheimlich unternehmerfreundliche Politik gemacht. Der Spiegel greift das also nicht völlig aus der Luft. Mohring von der CDU kann dem Ministerpräsidenten ja offensichtlich auch nicht viel vorwerfen. Das ist ein Grund für die Schwäche der CDU. Aber das zeigt auch, dass Bodo Ramelow sich völlig in diese Verhältnisse eingefügt hat. Ich nehme sogar an, dass es ihm gelungen ist, die Wählerbasis bis zu einem gewissen Grad auszutauschen.

Sind Ihnen alte Stammwähler von PDS und Die Linke begegnet, die die »Bodo-Linke« nicht mehr wählen mögen?

Ja, nicht wenige. Die gehen nicht zu einer anderen Partei, sondern fast alle ins Nichtwählerlager. Das ist auch statistisch nachweisbar. Ich verweise nur auf das katastrophale Ergebnis der Kommunal- und Europawahl im Frühjahr. Da haben die CDU- und SPD-Wähler, die bei der Landtagswahl vielleicht Ramelow wählen, natürlich CDU und SPD gewählt, und unsere klassischen Wähler sind zu Hause geblieben.

Werfen wir noch einen Blick auf die Bundespartei. Im »Reformerlager« wird man am Sonntag besonders kräftig die Daumen drücken. Die Kalkulation ist ja offenbar, bei einem guten Abschneiden Ramelows die bislang unterbundene Debatte über die Wahlniederlagen im Frühjahr und Anfang September aufzumachen, und zwar so, dass sie in eine komplett verrückte Richtung läuft. Also entweder in der Form eines »ist abgehakt« oder aber so, dass man sagt, schaut nach Thüringen, der Bodo kann mit der CDU und den Autohauskapitalisten und wird trotzdem oder sogar deswegen gewählt, das ist das Erfolgsmodell. Ist das eine Gefahr für die weitere Entwicklung der Partei?

Ich sehe das auch so. Es ist eine schwierige Situation. Ich will, dass die Partei ein gutes Ergebnis einfährt. Ich will als Linke meinen Wahlkreis gewinnen. Aber ich sehe schon die Gefahr, dass nach einem Wahlerfolg am Sonntag gesagt wird: Ein allenfalls noch milde sozialdemokratischer Kurs ist genau richtig für die Partei. Es ist schon möglich und vielleicht sogar sicher, dass der rechte Flügel sagen wird: Bodo Ramelow zeigt, wie es geht.