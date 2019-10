Ungarns Premier lobt Ankaras Krieg in Syrien

Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Unterstützung seiner Regierung für den Krieg der Türkei gegen die Kurden in Syrien bekräftigt. Er regte zudem EU-Finanzhilfen für die Türkei zum Ausbau der Infrastruktur im türkisch beherrschten Gebiet Nordsyriens an. Die Invasion sei nicht zu verurteilen, sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im ungarischen Rundfunk. Die Türkei habe diese Region nur »militärisch stabilisiert« und eine Sicherheitszone geschaffen. Die EU sollte die Regierung in Ankara finanziell unterstützen, damit sie eine Rückkehr der syrischen Flüchtlinge aus der Türkei dorthin möglich mache, sagte Orban weiter. (dpa/jW)