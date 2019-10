Ab heute in jW: Ein Jahr lang täglich eine unveröffentlichte Zeichnung von F. W. Bernstein

Copyright Sabine Weigle

»Einmal abgesehen von Zierfischzucht, Maschinenbau, Liebe, Alltag, Kernkraftwerken, Tischfußball und Krieg und Frieden gibt es, möcht ich meinen, keinen anderen Tatbestand, über den so viel Unfug geschrieben wird wie über die Zeichnerei«. So beginnt das große »Buch der Zeichnerei« von F. W. Bernstein (F. W. für Fritz Weigle). Das stille Genie der Neuen Frankfurter Schule, aus der das Titanic-Magazin hervorging, ist am 20. Dezember 2018 gestorben. Zu seinem Nachlass gehören 506 Skizzenbücher voller Landschaftsbilder und Straßenszenen, Porträts, Stillleben, Phantasiefiguren etc. Ein kaum überschaubares Werk neben dem veröffentlichten. Eine Auswahl daraus wird ab heute exklusiv in jW zu sehen sein. In jeder Ausgabe ein Blatt. Ein Jahr lang. Werke von abgründigem Humor, großer Lakonie, meisterhaftem Minimalismus. Wir werden sie annähernd in der Reihenfolge ihres Entstehens präsentieren, und im Verlauf des Jahres Weggefährten und Bewunderer zu Wort kommen lassen, hoffentlich ohne dabei allzuviel Unfug zu verzapfen. Die Zeichnung rechts entstand um 1980. Das erste reguläre Bild der Serie finden Sie auf Seite 11. (jW)

