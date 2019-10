Treffpunkt Opernhaus

Bundesarchiv, Bild 102-12436 / CC-BY-SA 3.0 Blick auf das Frauengefängnis Barnimstraße (Archivbild, undatiert)

Am Haus Albrechtstraße 14 in Berlin-Mitte hängt, noch aus DDR-Zeiten, eine Gedenktafel für eine Bulgarin – Krystana Janewa. Ihren Namen kennt kaum jemand. Die Bronzetafel wurde am 9. September 1977 auf Initiative des Historikers Julius Mader angebracht, der im Rahmen seiner Recherchen für das Buch »Rote Kapelle gegen Hitler« auf sie aufmerksam geworden war. In westlichen Publikationen zum Thema kam diese Frau nicht vor, und daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Nur wenig ist über sie bekannt. Dabei dürfte der Umstand, dass sie vom sowjetischen Geheimdienst nach Berlin geschickt wurde, als dort die »Rote Kapelle« gerade von der Gestapo aufgerollt worden war, spektakulär genug sein. Gehen doch Geschichtsforscher wie Journalisten davon aus, dass die Festnahme von Oberleutnant Harro Schulze-Boysen Ende August 1942 und die folgenden Massenverhaftungen seiner Freunde, Helfer und Verbündeten das Ende dieser Widerstandsgruppe in Berlin bedeuteten. Krystana Janewa aber hat noch bis April 1943 in Berlin gearbeitet.

Die junge Lehrerin war 1914 in der Nähe der mazedonischen Stadt Drama (heute Griechenland) zur Welt gekommen und hatte bereits als Kind ihre Eltern verloren. Ihr Vater soll Gutsbesitzer und Tabakhändler gewesen und als Freiheitskämpfer gefallen sein. Krystana wuchs bei einer Tante in Sofia auf, besuchte ein Gymnasium, legte das Abitur ab und studierte an der Universität Sofia Pädagogik. Sie wurde Mitglied der bulgarischen kommunistischen Partei, noch bevor sie ihre Staatsprüfung als Lehrerin ablegte. Nach dem Überfall des damals mit Bulgarien verbündeten Hitlerdeutschland auf die Sowjetunion rief die Partei zum aktiven antifaschistischen Kampf auf – und schließlich wurde Krystana, von ihren Freunden »Tanka« genannt, vom sowjetischen Geheimdienst für besondere Aufgaben angeworben. Da sie bereits während ihres Studiums angefangen hatte, Deutsch zu lernen, beschloss man, sie an die Berliner Universität zu schicken. Das faschistische Deutschland war nicht abgeneigt, Kader aus Vasallenstaaten zum späteren eigenen Nutzen akademisch und ideologisch zu formen. So erhielt Krystana ohne große Mühe die Zulassung zum Studium. Sie kam wahrscheinlich im November 1942 nach Berlin, als gerade das neue Studienjahr begann, schrieb sich aber aus unbekannten Gründen erst im Januar 1943 an der Universität ein.

Julius Mader behauptet in seinem Buch, sie habe noch Kontakt zur ehemaligen Komintern-Mitarbeite­rin Klara Schabbel (»Rote Kapelle«) aufnehmen können, diese habe sie instruiert und mit anderen Widerstandskämpfern bekanntgemacht. »Sofort begann Genossin Janewa mit ihrer illegalen Tätigkeit. Sie erkundete wichtige Details aus wissenschaftlichen Instituten, forschte vorsichtig nach dem Verbleib der Angehörigen aus der Schulze-Boysen-Harnack-Organisation, erledigte Kurieraufträge (...), beobachtete (...) Truppen- und Materialtransporte der Wehrmacht, und vor allem betätigte sie sich im antifaschistischen Kampf als dringend benötigte Funkhelferin.« Sie habe auch mit der Widerstandsgruppe von Anton Saefkow zusammengearbeitet.

Die Wahrheit sah leider anders aus. Von der Gestapo verhaftete sowjetische Fallschirmagenten kooperierten angesichts von Folter und Todesdrohungen mit den Nazis und beteiligten sich an sogenannten Funkspielen. Dadurch waren in Berlin bereits die Agentin Ilse Stöbe und ihr hochkarätiger Informant, der Diplomat Rudolf von Scheliha, aufgeflogen und im Dezember 1942 zusammen mit Schulze-Boysen und weiteren Kadern der »Roten Kapelle« hingerichtet worden. Klara Schabbel war am 18. Oktober festgenommen worden, da sie zwei Fallschirmagenten Obdach gewährt hatte.

Im Januar 1943 konnte die Gestapo durch das »Funkspiel« eine sowjetische Mitteilung provozieren, die den Empfänger zu einem Treff mit einer jungen Dame mit blauem Hut am Opernhaus in Charlottenburg bestellte. Die Gestapo schickte eine Agentin vor und ließ sie die vereinbarte Parole aufsagen. Die Dame mit dem blauen Hut war keine andere als Krystana Janewa. Sie stand bereits zum sechsten Mal an der Oper und wartete auf den Verbindungsmann, der ihr endlich die erhofften Anweisungen für ihre Arbeit geben sollte.

Doch auch diese Instruktionen erhielt nicht sie, sondern unmittelbar der Gegner. In einem Funkspruch im März teilte die sowjetische Zentrale mit, die Bulgarin solle »Militärinformationen und Informationen über die politische Lage in Deutschland sammeln« und Bekanntschaften mit Offizieren und Soldaten schließen. Sie solle zudem geeignete Mitarbeiter anwerben.

Über die erwähnte Agentin versuchte die Gestapo zu erfahren, welche Bekanntschaften Krystana in Berlin bereits geschlossen hatte, doch sie äußerte sich nur vage, und ein weiteres Treffen kam nicht zustande. Schließlich wurde die junge Frau am 27. April 1943 verhaftet. Bei den Verhören leugnete sie beharrlich und erfand die absurdesten Erklärungen für ihr Verhalten. Tatsächlich hatte man nichts gegen sie in der Hand – abgesehen von den beiden verhängnisvollen Funksprüchen, die einwandfrei erkennen ließen, dass sie im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes nach Deutschland gekommen war.

Nichts lässt darauf schließen, dass sie schon nennenswerte politische Aktivitäten in Berlin entfaltet hatte – vor ihrer Abfahrt war ihr ja eingeschärft worden, auf Anweisungen zu warten!

Die Gestapo-Verhöre setzten Krystana unter kaum auszuhaltenden Druck, erbrachten aber kein neues Beweismaterial. Sie legte kein Geständnis ab und trug nicht das mindeste zur insgesamt beachtlichen Erfolgsbilanz der Vernehmer bei. Schließlich kapitulierten die erfahrenen und skrupellosen Kommissare vor dieser bulgarischen Lehrerin, die von Zeitzeugen als klein, zierlich und mädchenhaft beschrieben wird. Sie schickten sie vors Reichskriegsgericht, das sie am 22. Juni 1943 umstandslos zum Tode verurteilte.

Nach fünfzehn Monaten Haft kam sie vom Untersuchungsgefängnis Alt-Moabit ins Frauenge­fängnis Barnimstraße. Inzwischen war in ihrem Heimatland Bulgarien der Faschismus besiegt worden, im September 1944 übernahm die Regierung der Vaterländischen Front die Macht, und die Rote Armee marschierte ein.

Doch Krystana Janewa wurde nach Halle transportiert und dort am 23. Oktober 1944 im Zuchthaus »Roter Ochse« enthauptet. Sie war als Kundschafterin das Opfer tragischer Umstände geworden; sie hatte keine Gelegenheit, die Taten zu vollbringen, die man ihr später andichtete. Aber ihre Standhaftigkeit war beispielhaft; ihr Leben verdient es, beachtet und weiter erforscht zu werden.