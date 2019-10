Protest gegen Rüstungskonzern

Uwe Zucchi/dpa

Um gegen den türkischen Angriffskrieg gegen die selbstverwaltete kurdische Region Rojava in Nordsyrien zu protestieren, haben am Mittwoch mehrere Aktivisten den Eingang zum deutschen Rüstungskonzern »Krauss-Maffei Wegmann« in Kassel blockiert. In einer Pressemitteilung hieß es: »Wir sind eine autonome Kleingruppe, die sich alleinig zum Zweck dieser Aktion zusammengefunden hat«. Das Ziel letzterer sei es, den reibungslosen Betrieb dieser Waffenschmiede »so lange wie möglich zu unterbrechen«. Dazu hatten sich vier Aktivisten morgens mit Bügelschlössern um den Hals an das Werkstor gekettet und einen sechs Meter hohen stählernen Dreibeiner aufgestellt, in dessen Spitze eine weitere Person saß. Auf dem Dach des Werkes befanden sich ebenfalls Aktivisten mit einem großen Transparent. Nach rund zehnstündiger Blockade begann die Polizei am Nachmittag mit der Räumung. (jW)