Linker Diplomat

Michael Merz/jW

36 Jahre stand Ilan Baruch (l.) bis 2011 im Dienst des israelischen Außenministeriums, war u. a. Botschafter in Südafrika – »bis ich feststellte, dass meine Regierung nicht länger an einer Zweistaatenlösung interessiert ist«. Baruch war am Mittwoch abend Gast einer Gesprächsrunde in der jW-Ladengalerie, die Veranstaltung unter dem Titel »Israel nach den Wahlen« war von der Organisation Pax Christi initiiert worden. »Ich sehe mich als Linker, und diese Flagge halte ich hoch«, sagte Baruch. Moderiert wurde die Diskussion mit 60 Gästen vom früheren jW-Chefredakteur Arnold Schölzel (r.). (jW)