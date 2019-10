Batterieaffäre mit Geschmäckle

Bernd von Jutrczenka/dpa Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin (3.5.2019)

Im Auswahlverfahren für den Standort einer Forschungsfabrik für Batteriezellen, hat Ministerin Anja Karliczek (CDU) erstmals Fehler eingeräumt. In der Sache stehe sie zwar weiter zu der Entscheidung, sagte sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Man könne allerdings darüber streiten, ob das Verfahren »zu 100 Prozent glücklich war«. Es gebe sicherlich Fragen, die man mit Blick auf den Prozess stellen kann, so die Ministerin. Karliczek sollte am Mittwoch im Forschungsausschuss des Bundestags zu der Entscheidung befragt werden.

Die CDU-Politikerin sieht sich seit mehreren Wochen mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Dabei geht es um die Auswahl von Münster als Standort für eine deutsche Forschungsfabrik für Batteriezellen, der zentrale Bedeutung etwa bei Entwicklungen in der Energie- und Autoindustrie beigemessen wird. Gleich drei Ministerpräsidenten hatten sich per Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Standortvergabe beschwert und Aufklärung gefordert. Denn für den Standort hat das Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Heimat der Ministerin ausgewählt und damit die Empörung der unterlegenen Bewerber Ulm in Baden-Württemberg und Salzgitter in Niedersachsen auf sich gezogen. In Baden-Württemberg sprachen selbst Unionspolitiker von einem »Geschmäckle«.

Ende Juni hatte Karliczek in einer Pressekonferenz verkündet: Münster soll Hauptstandort für die »Forschungsfertigung Batteriezelle« werden. Von den insgesamt 500 Millionen Euro, mit denen die Bundesregierung die Batterieforschung ankurbeln wollte, sollte der Großteil in eine Fabrik in der westfälischen Stadt fließen. Der Wahlbezirk Karliczeks Ibbenbüren liegt keine 50 Kilometer von Münster entfernt. Außerdem sollen in Ibbenbüren die Batteriezellen aus dem benachbarten Werk in einem stillgelegten Steinkohlebergwerk entsorgt werden.

Bereits im Mai hatte der zuständige Beamte des BMBF, Herbert Zeisel, in Anbetracht der Teilnahme Münsters vorgeschlagen den Vorsitz der Gründungskommission für die Vergabe des Forschungszentrums an einen Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums abzugeben. Zwar fühle er sich »nicht befangen«, allerdings sei es »in der Öffentlichkeit nicht kommunizierbar«, sollte sich ein »von der Ministerin weisungsabhängiger Beamte« pro Münster aussprechen. Karliczek schien laut den Unterlagen des Ministeriums damit einverstanden zu sein.

Ende Juni brach der Beamte des Wirtschaftsministeriums die Sitzung der Gründungskommission zur Vergabe des Werkstandorts ohne Ergebnis ab – Die Entscheidung müsste von Zeisel und dem BMBF getroffen werden. Durch die Anwendung von drei neuen Aspekten, die vom Ministerium heute nicht als Kriterien angesehen werden, lag Münster, das bis zu dem Zeitpunkt noch gleich auf mit Ulm, Salzgitter und Augsburg war, plötzlich vorne. Die Entscheidung für Münster und damit auch für Ibbenbüren fiel am selben Tag. (AFP/jW)