Lufthansa unter Druck

Friso Gentsch/dpa Zahlreiche Flugzeuge der Lufthansa-Tochtergesellschaften blieben am Sonntag am Boden (Flughafen Düsseldorf, 20.10.2019)

Ins Leere wollte die Lufthansa die Streiks laufen lassen, zu denen die Kabinenpersonalgewerkschaft UFO für den vergangenen Sonntag aufgerufen hatte. Daraus wurde nichts. Die Arbeitsniederlegung beim Mutterkonzern konnte nur durch Zugeständnisse an die Beschäftigten abgewendet werden. Bei den vier deutschen Tochterunternehmen fielen 150 Flüge aus.

Letztlich kam alles anders als geplant. Noch am Freitag mittag war von einem Streik bei den Tochterunternehmen Germanwings, Eurowings, Lufthansa Cityline und Sunexpress keine Rede. Geplant war zu diesem Zeitpunkt ein Warnstreik bei der Muttergesellschaft, am Sonntag von 5.00 bis 11.00 Uhr. Gefordert wurde eine Lohnerhöhung für das Kabinenpersonal von 1,8 Prozent. Die Airline wollte die Pläne durch den Einsatz von Streikbrechern torpedieren, fand aber offenbar nicht genügend einsatzbereites Personal. »Selbst mit Streikbrecherprämien von 200 Euro wurde versucht, Freiwillige zu finden. Diese Strategie ist offensichtlich nicht aufgegangen«, kommentierte Daniel Flohr, der stellvertretende UFO-Chef. Erst nachdem die Airline den Beschäftigten eine zweiprozentige Lohnerhöhung zugesagt hatte, gab die Gewerkschaft bekannt, den Streik abzublasen.

Dabei betonte die Fluggesellschaft gegenüber UFO, die zugesagte Lohnerhöhung sei »eindeutig keine Erfüllung Ihrer Tarifforderung«. Außertarifliche Maßnahmen seien derzeit die einzige Möglichkeit, die Lohnerhöhung umzusetzen. Schließlich weigert sich der Konzern strikt, mit UFO zu sprechen. Die Organisation habe keine Vertretungsbefugnis für das Kabinenpersonal, denn die letzten Vorstandswahlen seien nicht satzungskonform abgelaufen, sagte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber jW. Mit diesem Argument geht der Konzern seit Monaten auf Konfrontation, forderte etwa von für die Gewerkschaftsarbeit freigestellten Mitarbeitern Gehälter zurück, entließ den früheren UFO-Chef Nicoley Baublies fristlos und zog vor Gericht, um den Status der UFO als Gewerkschaft klären zu lassen. Vergangene Woche machte die Lufthansa »von ihrem Hausrecht Gebrauch« und verwies den Infobus der Gewerkschaft vom Gelände. Flohr sprach von Versuchen, Tarifverhandlungen und Streiks zu verzögern.

Gestreikt wurde am Sonntag trotz der Zugeständnisse des Konzerns, denn diese gab es nur für die Beschäftigten der Kerngesellschaft. Die Forderungen der Gewerkschaft, die Tochterunternehmen betreffend, wurden rundum abgelehnt. Dabei ging es etwa um die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge bei Eurowings, einen Tarifvertrag für Teilzeitkräfte bei Germanwings und eine Übernahme der zweiprozentigen Lohnerhöhung bei Cityline. Aufgrund der pauschalen Absage rief UFO am Freitag nachmittag »alle Kabinenmitarbeiter in den deutschen Konzernflugbetrieben zu Streiks am Sonntag in ganz Deutschland auf«.

Zunächst sollte auch dieser Streik bis 11.00 Uhr andauern, wurde aber am Sonntag vormittag bis 24.00 Uhr verlängert. Damit reagierten die Beschäftigten einerseits darauf, dass die Airline viele Flüge nach hinten schieben wollte, um die Streiks zu umgehen. Andererseits erhöhten sie den Druck, nachdem die Lufthansa ihrerseits Druck auf die Streikenden ausgeübt und indirekt mit Arbeitsplatzverlusten gedroht hatte. So hieß es in einem Schreiben an die Kabinenmitarbeiter: »Durch einen rechtswidrigen Streik mitten in den Herbstferien werden Eure Arbeitsplätze gefährdet und unser gemeinsames Unternehmen bewusst geschädigt.«

Beweise für die wiederholte Behauptung der Rechtswidrigkeit blieb die Lufthansa-Führung bislang schuldig. Eine arbeitsgerichtliche Prüfung im Vorfeld der Streiks wurde nicht in die Wege geleitet. Erst am Montag wurde verlautbart, man wolle juristische Schritte prüfen. Es spricht also wenig dafür, dass die Lufthansa nach den Warntreiks zurück an den Verhandlungstisch kehrt. Dass daran kein Interesse besteht, wurde bereits am Freitag deutlich, nachdem UFO die Wiederaufnahme von Tarifgesprächen gefordert hatte. Fünf Tage hätte der Konzern Zeit gehabt, sich zu äußern. 51 Minuten hat es gedauert, bis der Gewerkschaft ein Schreiben vorlag, in dem schroff klargestellt wird, dass »weiterhin keine Gespräche mit Ihnen möglich« sind.

UFO wertete die Streiks als Erfolg. »Ihr habt es also geschafft: Ihr wart solidarisch und kämpferisch, und habt dem LH-Konzern friedlich und konsequent gezeigt, dass Ihr auf Eure Grundrechte nicht verzichtet«, heißt es in einem Schreiben vom Montag an die Beschäftigten. Zudem hat die Gewerkschaft angekündigt, nun über weitere Maßnahmen beraten zu wollen. Bis zum 1. November läuft eine Urabstimmung, in der das Kabinenpersonal über eine unbefristete Arbeitsniederlegung entscheidet.