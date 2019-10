Gegen Krieg und Klimawandel

Boris Roessler/dpa Demonstranten von »Fridays for Future« in Frankfurt am Main forderten am Freitag ein Ende des Verbots der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)

Klima- und Friedensbewegung wachsen zusammen: Viele Ortsgruppen von »Fridays for Future« sind nun auch unter dem Motto »Fridays for Peace« aktiv. Am Freitag gingen bundesweit und international in mehreren Städten jeweils Hunderte Schülerinnen und Schüler gegen den türkischen Angriffskrieg auf die Demokratische Föderation Nordsyrien, Rojava, auf die Straße. In Deutschland unter anderem in Berlin, Göttingen, Frankfurt am Main, Stuttgart und Köln. Mit einem Aufruf, den mehr als 100 in- und ausländische Ortsgruppen von »Fridays for Peace« unterschrieben hatten, forderten sie europäische Regierungen und Unternehmen auf, Waffenexporte, diplomatische Unterstützung und finanzielle Hilfe für die Türkei zu unterlassen – trotz deren Drohungen, »Geflüchtete auf europäisches Territorium« zu schicken. »Wir können nicht zulassen, dass das faschistische Regime der Türkei weiterhin Menschen abschlachtet«, hieß es in der Erklärung der Schülerbewegung in Frankfurt am Main. »Wir solidarisieren uns mit dem angegriffenen autonomen Gebiet Rojava, welches sich Ökologie auf die Fahnen geschrieben hat«. Die Bundesregierung trage Mitschuld an dem Angriff, weil viele der dort benutzten Waffen aus Deutschland stammten.

Die jungen Aktivistinnen und Aktivisten blockierten eine Mainbrücke, machten mit lauten Parolen und bunter Pyrotechnik auf ihr Anliegen aufmerksam. In Stuttgart gab es am Freitag im Anschluss an eine Demonstration mit 300 Schülerinnen und Schülern Blockaden vor dem Besucherzentrum der Daimler AG, deren Werk und dem Mercedes-Benz-Museum. Daimler-Produkte ruinierten nicht nur die Umwelt, sondern dienten auch zum Transport von Waffen und Truppen, hieß es. Mit einem Werk in der Türkei verdiene das Unternehmen dort Geld »dank bester Beziehungen zum faschistischen AKP-Regime«, so die Initiative »Rise up for Rojava«, die mit zu den Protesten aufrief. In Berlin besetzten Aktivisten von »Fridays for Peace« eine Stunde lang den Showroom von VW. Sie forderten »einen totalen Stopp jeglicher Wirtschaftskooperation mit der Türkei« und »die definitive Absage« für den Bau des dort geplanten 1,5 Milliarden teuren Werks. Selbst in kleineren Städten wie Offenburg in Baden-Württemberg ging es zur Sache: Rojava sei beispielhaft für den Aufbau einer ökologischen, basisdemokratischen und feministischen Gesellschaft, so die 17jährige Jaana Hilberer am Montag gegenüber junge Welt. »Den Menschen dort werden schlimme Kriegsverbrechen angetan«. Empathie spielt eine große Rolle: In Rojava gebe es zwei Gruppen von »Fridays for Future«. Ihr Leben sei in Gefahr; sie drohten ihr Zuhause zu verlieren. Wichtig sei, sich »mit den Freundinnen und Freunden in Syrien zu solidarisieren«, sagte sie.

»Wir fordern einen sofortigen Stopp dieses Angriffskriegs, dass die Bundesregierung aufhört, ihn weiterhin mit Waffenlieferungen und wirtschaftlicher Kooperation anzuheizen«, erklärte ihre Mitstreiterin Tara Cicetti aus Köln. »Fridays for Peace« schließe sich weiterhin Protesten gegen den völkerrechtswidrigen Krieg an, sagte die 21jährige. Ein bundesweiter Aufruf sei noch in der Diskussion, die einzelnen Ortsgruppen seien aber unabhängig in ihrem Handeln.

In Köln sei im Vorfeld der Großdemo eines breiten Bündnisses kurdischer, türkischer und deutscher linker Organisationen am Samstag »eine miese Polizeitaktik« angewandt worden – offenbar um Menschen von der Teilnahme abzuhalten. Ohne Nachweise habe die Versammlungsbehörde behauptet, es sei mit Tausenden gewaltbereiten türkischen Nationalisten zu rechnen, die sich unter die Demonstranten mischen und provozieren könnten. Trotzdem hätten sich 10.000 Menschen beteiligt. Mit einem völlig übertriebenen Aufgebot mit Hundertschaften, Reiterstaffel und vier Wasserwerfern seien die Einsatzkräfte dann vor Ort erschienen.

Auch in Stuttgart sei die Polizei am Samstag unangemessen gegen rund 2.000 Demonstranten vorgegangen, habe einen Block von 200 Beteiligten willkürlich abgetrennt und kontrolliert, ihnen für diesen Tag einen Platzverweis für das gesamte Stadtgebiet erteilt, berichtete Sina Reisch, die Sprecherin der Klimabewegung »Ende Gelände«. Diese interessiere sich keineswegs nur für Umwelt und Klimagerechtigkeit, sie mache sich auch für Rojava stark und sei überzeugt, dass »die Interessen von Kapital und Nationalstaaten ins Verderben« führten.