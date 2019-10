Charles Lang/Columbia Pictures Will (James Stewart) legt sich mit den Falschen an: »Der Mann aus Laramie«

Die Ungewollten – die ­Irrfahrt der St. Louis

Voller Zuversicht verlassen 937 jüdische Flüchtlinge 1939 den Hamburger Hafen: Nazideutschland liegt hinter ihnen, die Freiheit haben sie vor sich. Doch es soll alles ganz anders kommen. Spielfilm zum 80. Jahrestag. Mit dem unvermeidlichen Ulrich Noethen. D 2019.

Das Erste, 20.15 Uhr

Der Mann aus Laramie

Will Lockhart, ein ehemaliger Offizier der US-Kavallerie, kommt nach Coronado in New Mexico, um Waffenhändlern, die seinen Bruder getötet haben, das Handwerk zu legen. Dort gerät er mit dem mächtigen Rinderbaron Alec Waggoman und dessen Sohn Dave aneinander. Als der erschossen wird, hält der Rancher Will für den Mörder. Nur die Farmerin Kate Canady setzt sich für den Fremden ein. Alles drin in diesem Klassiker – und die Kritik weiß, wir bewegen uns hier schon in Richtung auf den zynischen Italowestern hin. Mit James Stewart. Regie: Anthony Mann. USA 1955.

Arte, 20.15 Uhr

Exclusiv im Ersten

Unsere Kleidung – grün ­gewaschen oder wirklich ­nachhaltig?

Glaubt man den Kampagnen der Textilriesen, müssen die Kunden bei der Schnäppchenjagd kein schlechtes Gewissen haben. Die Anbieter geben sich »grün«, werben mit Bioprodukten, Ökosiegeln und »hohen Umweltstandards«. Die Reporter haben undercover recherchiert und zeigen, wie das Geschäft mit der Nachhaltigkeit läuft.

Das Erste, 21.45 Uhr

Südtirol auf der Suche nach Identität

Im Jahr 1969 wurden Maßnahmen zur Unterstützung der deutsch- und ladinischsprachigen Minderheit in Südtirol beschlossen, die schließlich die Autonomie der Region einleiteten. Diese wird heute weltweit als vorbildhaft bezeichnet. Dennoch ist das Zusammenleben der Sprachgruppen mehr ein Neben- denn ein Miteinander, es fehlt eine offene Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte. Aber es gibt auch neue Koalitionen – gegen und für Migranten. Und gerade hat die geplante Abschaffung der Bezeichnung Alto Adige wieder für Unruhe gesorgt.

3sat, 22.35 Uhr