Klappe halten

Boris Roessler/dpa »Andere Messen sind besser«

Isabella sitzt in einem Treppenhaus auf dem Boden und zählt Formulare. 213 müssen es sein, sonst muss der Kollege nachher noch mal drübergehen, aber der ist schon 70 und im Zusammenrechnen nicht mehr der Schnellste. Zug an der Zigarette: »Fuck, schon wieder verzählt!« Wir halten jetzt besser die Klappe.

Gerade noch haben jW-Ehrennadelträger Jürgen Roth und ich der versammelten Gemeinde beim gutbesuchten F.-W.-Bernstein-Empfang am Sonnabend am junge Welt-Stand die frohe Kunde der Komischen Kunst gepredigt (Bernstein-Abo, Sie wissen schon). Jetzt, bei der Zigarette danach, wollen wir das Messeproletariat nicht stören. »I wo«, sagt es, »quatschen ist gut, ich kann Multitasking.« »Das ist doch nur eine Erfindung irgendwelcher Mediendeppen«, poltert Genosse Roth. »Ach ja«, sagt die Frau mit dem Pferdeschwanz zu uns Mediendeppen, »weshalb kann ich’s dann?«

Morgens um sieben werden sie und die anderen 100 Promoter von einem Hotel in Wiesbaden (günstiger) zur Messe gebracht. Dort bequatschen sie die Besucher, sich Probeausgaben von Mein Haustier, Landlust, Schöner Jäten oder irgendeinem anderen Gartengedöns schicken zu lassen. »Christ und Hund«, hustet Roth. »Würde ich auch verkaufen«, sagt Isabella und versenkt einen Stummel in einer Colaflasche mit Kippenleichen. »Gibt zwei, dreihundert Euro am Tag, ziemlich guter Schnitt. Aber viel zu anstrengend«, macht sie nicht wieder. »Viel zu viele Leute, stressige Stimmung.« Andererseits sei’s eine gute Agentur, und irgendwie müsse man ja die Miete bezahlen, wenn man 31 ist, sein Studium noch nicht abgeschlossen, aber sich schon das halbe Leben mit Alk und Tabletten zerschossen hat. Die Preise im Rhein-Main-Gebiet fallen ja nicht. Und warum kommt sie jetzt auf 236 Bögen? »Fuck!« Ihr Kuli malt neue Striche aufs Papier.

Andere Messen sind besser, nach zehn Jahren in dem Job habe man alles mal durch. Oft müsse man nur an einem Stand stehen, lächeln und Leute an einem Glücksrad drehen lassen, da kann man was gewinnen, darauf fahren sie ab. Aber es gibt auch miese Agenturen. Einmal habe man ihr nicht einmal Tisch und Stuhl gestellt, nur einen großen Packen Zeitschriften. Sie habe dann hektisch Freunde aus dem Bett telefoniert, um etwas aufzutreiben, mit dem sie ihr Zeug präsentieren konnte. Dann sei eine alte Schachtel gekommen und habe sie angeschnauzt, was das denn solle, warum sie nicht arbeite, das ginge so nicht. Ein paar Tage später habe sie einen Brief gekriegt, in dem dasselbe stand, sie durfte für den Laden drei Jahre nicht arbeiten. »Eigeninitiative muss bestraft werden«, sage ich, »das war früher bei mir in der Gastro genauso, wäre ja noch schöner«. Sie kommt jetzt auf 231, es passt immer noch nicht.

Thomas Gsella ruft an und hat Lust, sich von uns am Titanic-Stand abwechselnd loben und beleidigen zu lassen. Auch eine gute Gelegenheit, um weiter Propaganda für Bernstein zu machen. »Geht mal«, sagt Isabella, »ihr könnt eh nichts helfen, man sieht sich«. Wir öffnen die schwere Feuerschutztür und laufen durch die inzwischen halbleeren Hallen.