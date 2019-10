Das Ziel vor Augen

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Wer in Berlin wie hier im Ortsteil Prenzlauer Berg eine Wohnung sucht, sieht sich mit teils wahnwitzigen Mietforderungen konfrontiert (23.7.2019)

Marathonsitzungen scheinen im parlamentarischen Betrieb zu einem beliebten Sport zu werden. Das bewies am Freitag die Berliner Landesregierung, die nach einer solchen am Abend die Einigung zum sogenannten Mietendeckel verkündete. Der Koalitionsausschuss von SPD, Die Linke und Grünen kam keuchend durch das selbstgesteckte Ziel und verkündete in Gestalt der »grünen« Wirtschaftssenatorin Ramona Pop via Twitter: »Habemus Mietendeckel«.

Hinter dem weißen Rauch verbergen sich viele Fragezeichen. Was passiert nach den fünf Jahren mit den bis dahin eingefrorenen Mieten? In welchem Umfang werden Mieterhöhungen dank des vorgesehenen »Inflationsausgleichs« oder »moderater Modernisierungen« weiterhin möglich sein? Wie werden Gerichte über das noch nicht ausformulierte Gesetz urteilen?

Bei allen Ungewissheiten führt die Einigung aber auch dazu, dass sich der Nebel an anderer Stelle lichtet. Schließlich treten die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft dort offen zutage, wo Profitinteressen beschnitten werden. So warnte der Immobilienverband IVD vor einer Rückkehr »zur sozialistischen Wohnungspolitik«. Das Anstimmen solcher Evergreens war erwartbar. Dass trotz des medialen Dauerfeuers der vergangenen Monate am Ende ein Beschluss steht, der etwa vom Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, als »eine historisch einmalige Chance« bezeichnet wird, ist alles andere als selbstverständlich.

Aus Sicht der Mieterinnen und Mieter ist die Sache klar: Ihnen ist aufgrund der existentiellen Not jedes Mittel recht, mit dem der fortschreitende Mietenwahnsinn beendet wird. Die Misere zeigt sich beispielhaft daran, dass sich die Angebotsmieten in der Hauptstadt zwischen 2008 und 2018 verdoppelten. Wenn der Mietendeckel hier wirken sollte, dann kann außer der Eigentümerlobby niemand etwas dagegen haben. Allerdings müssen staatliche Sicherheitsversprechen immer mit Vorsicht genossen werden. Ohne politischen Druck von unten kann jeder erkämpfte Fortschritt schnell der Vergangenheit angehören. Beispiele dafür finden sich in der Geschichte mindestens so viele wie Bewerber um eine Mietwohnung in Berlin-Neukölln.

Wenn die Linke-Landeschefin Katina Schubert ankündigt, nun beginne die »harte Gesetzesarbeit«, muss man aufhorchen. In parlamentarischen Verfahren gibt es nicht zufällig, sondern ganz bewusst ausreichend Möglichkeiten, Kapitalinteressen Rechnung zu tragen. Den eigentlichen Marathon laufen hier diejenigen, die für ein Recht auf Wohnen kämpfen und genau hinsehen werden, was der Senat beschließt. Angesichts zweier Großdemonstrationen innerhalb der zurückliegenden 18 Monate, dem angelaufenen Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« und dem regelmäßigen Protest gegen Verdrängung in den Kiezen gibt es Anlass zur Hoffnung, dass die aufbegehrenden Berliner Mieter sich nach dem Versöhnungsangebot des Senats nicht zurücklehnen werden. Ihr Ziel liegt noch vor ihnen.