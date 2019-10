»Wir brauchen dauerhafte Lösungen statt Armutsverwaltung«

Martin Gerten/dpa/picture alliance Ausdruck der kapitalistischen Gesellschaft: Obdachlose bieten Kleinbürgern die Möglichkeit, sich der eigenen Existenz im Eigenheim zu erfreuen (Düsseldorf, 24.6.2013)

Der Winter steht bevor. Ihr Verein »Fiftyfifty« unterstützt seit vielen Jahren Wohnungslose in Düsseldorf. Wie ist es in diesem Jahr um die Versorgung bestellt?

Julia von Lindern: Wir steuern sehenden Auges auf ein Chaos zu. Die Notunterkünfte in Düsseldorf waren bereits in den Sommermonaten fast vollständig ausgelastet. Nun wurden Notschlafstellen und andere Unterkünfte wegen Umbaumaßnahmen geschlossen, während gleichzeitig die Zahl der Obdachlosen steigt – nicht nur in Düsseldorf, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Die Stadt hat kein langfristiges Konzept für die dauerhafte Versorgung und flickt immer nur dort mit Angeboten, wo die Not am größten erscheint.

Ab November soll eine neue, 130 Plätze fassende Notschlafstelle am Stadtrand von Düsseldorf eröffnen. Dort sollen dann alle obdachlosen Menschen unterkommen – Männer, Frauen, Paare, Obdachlose mit Hunden, aus dem EU-Ausland. Bisher gab es unterschiedliche Notschlafstellen mit eigenen Konzepten, um den jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wie dies nun alles konfliktfrei unter einem Dach stattfinden kann, ist schwer vorstellbar.

Nun kann man den jährlichen Kälteeinbruch zu dieser Jahreszeit schwerlich eine Überraschung nennen. Warum scheitert die Stadtverwaltung stets aufs Neue damit, sich auf eine sachgerechte Versorgung der Wohnungslosen vorzubereiten?

J. L.: Zumindest ist der Druck auf die Stadt, Lösungen zu finden, deutlich zu spüren. Die Verantwortlichen rufen öffentlich sogar private Immobilienbesitzer dazu auf, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, da sie selbst keine bzw. nicht ausreichend passende Grundstücke oder Immobilien haben. Gleichzeitig geht der Ausverkauf städtischer Grundstücke an Konzerne, Investoren und Projektentwickler munter weiter. Diese Situation ist unfassbar – und das System dahinter heißt Kapitalismus.

Liegt es nicht auch an dem offensichtlich mangelnden Willen der Verantwortlichen, Wohnungslosen in dieser Gesellschaft eine Perspektive zu bieten?

Hubert Ostendorf: Man kann nur schwerlich zu einer anderen Bewertung kommen. Über ein Jahr haben wir mit allen Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung gesprochen und verhandelt. Zehn Wohnungen wurden uns versprochen, passiert ist diesbezüglich bislang aber nichts. Statt dessen erleben wir im Umgang mit Obdachlosen einen so deutlichen Rückschritt, wie es ihn zuletzt unter dem früheren Düsseldorfer Oberbürgermeister Joachim Erwin (CDU, von 1999 bis 2008 im Amt, jW) gegeben hat. Erwin wurde damals für seine Null-Toleranz-Politik bundesweit bekannt und heftig kritisiert. Vor kurzem wurde eine »Platte« von Obdachlosen unter der Rheinbrücke durch Polizei und Ordnungsamt geräumt. Im Anschluss wurden Wackersteine platziert, damit dort niemand mehr nächtigen kann (jW berichtete). Damit hat sich die Stadt Düsseldorf – die vor fast zwei Jahren für viel Geld den stadteigenen Slogan »Nähe trifft Freiheit« entwickeln ließ – in ganz Deutschland einen Skandal eingehandelt und einen Marketing-GAU obendrein.

Muss es in einer überdurchschnittlich reichen Stadt wie Düsseldorf überhaupt Wohnungslose geben?

H. O.: Nein. Das Problem der Obdachlosigkeit in Düsseldorf wäre sogar verhältnismäßig einfach zu lösen. Dafür eignet sich der »Housing First«-Ansatz, den wir bei »Fiftyfifty« seit knapp vier Jahren umsetzen.

Worum geht es dabei?

H. O.: Housing First meint die Vermittlung von der Straße in die eigenen vier Wände, direkt und ohne Vorbedingungen. Sozialforscher bezeichnen das Phänomen der immer wiederkehrenden Obdachlosigkeit als »Drehtüreffekt«: rein in die Notwohnung und wieder raus – zumeist erneut auf die Straße. In der Situation drängt sich die Frage auf, warum Wohnungslose nicht dauerhaft von der »Platte« geholt werden. Dafür bräuchte es die richtigen Voraussetzungen, wie etwa in Wien, wo der Anteil an Sozialwohnungen mehr als 40 Prozent beträgt, zuzüglich etwa 20 Prozent Genossenschaftswohnungen. Dort ist öffentlich geförderter Wohnraum ausreichend vorhanden. Im Vergleich: In deutschen Großstädten liegt die Quote oft nicht einmal bei fünf Prozent, Tendenz sinkend – schließlich wurden in den letzten Jahren massenhaft preiswerter Wohnraum an Konzerne und Heuschrecken verscherbelt.

Privat Julia von Lindern

Warum werden wohnungslose Menschen Ihrer Meinung nach nicht dauerhaft in Wohnungen vermittelt?

H. O.: Das bisherige Hilfesystem zielt darauf ab, Menschen über mehrere Stufen »wohnfähig« zu machen, zum finanziellen Nutzen derjenigen, die diese Hilfen – oft mit besten Absichten – anbieten. Doch was nutzt ein solches Stufenmodell von der Notschlafstelle über das »Trainingswohnen«, wenn am Ende der Markt keinen Wohnraum für Bedürftige zur Verfügung stellt? Überhaupt: Wie soll eine menschenwürdige Versorgung mit Wohnraum funktionieren, wenn man sie dem Markt überlässt? Und was für ein zynischer Ansatz ist es, Menschen die Fähigkeit zum Wohnen andressieren zu wollen? Schließlich: Wie sollten behelfsmäßige, oft schäbige Übergangsbehausungen dazu dienlich sein, die stadteigenen Ziele zu erreichen? Als ob das Wohnen ein Lernprozess sei und nicht in erster Linie ein Menschenrecht.

Bei uns in Düsseldorf gibt es etwa 300 obdachlose Menschen auf der Straße. Die Lage auf dem hiesigen Wohnungsmarkt ist für Suchende katastrophal. Wo schon Normalverdienende ein Problem haben, wird es für Menschen aus gesellschaftlichen Randgruppen mit geringem Einkommen noch schwieriger. In Düsseldorf ist es für Menschen, die chronisch wohnungslos oder schon länger drogenabhängig sind, fast unmöglich, eine eigene Bleibe zu finden. Würde die Stadt den Housing-First-Ansatz umsetzen, Obdachlose also direkt in eigene Wohnungen vermitteln, bräuchte sie lediglich 300 Einheiten.

Bundesweit existieren so gut wie keine Einrichtungen, in denen sich Wohnungslose tagsüber aufhalten können. Warum ist das so?

J. L.: In vielen Städten gibt es ein differenziertes Hilfesystem für obdachlose Menschen. Diese reichen von Winternothilfen, Notschlafstellen, Überlebensstationen mit Dusch- und Waschmöglichkeiten über Tagesstätten, Suppenküchen oder spezielle Beratungsstellen. Oft sind Obdachlose ziemlich gut strukturiert, da das Leben auf der Straße sehr teuer ist. Dort können sie zum Beispiel keine Lebensmittel aufbewahren oder zubereiten, sondern sind auf Einrichtungen angewiesen. Wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten kommen, müssen sie beispielsweise in Bäckereien einkaufen, wenn sie Hunger haben, und das ist auf Dauer alles andere als günstig. Viele Obdachlose richten ihre Tagesstruktur an den Öffnungszeiten der Einrichtungen aus. Wenn diese sehr weit über das Stadtgebiet verteilt sind, sind die Leute lange unterwegs, nur um Alltagsangelegenheiten wie Duschen, Frühstücken und Wäschewaschen zu erledigen. Das Problem ist also weniger, dass es keine Einrichtungen gibt, sondern vielmehr, dass ein absurder Verwaltungsaufwand betrieben wird, um obdachlose Menschen zu versorgen. Gleichzeitig werden die Chancen, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen, immer geringer.

Dabei scheint es enorm vielversprechend, Betroffenen tagsüber Hilfsangebote zu unterbreiten und sie in Sachen Wohnungssuche, der Beantragung von staatlichen Transferleistungen und anderem zu beraten.

H. O.: Wohnungslosigkeit beendet man am besten durch die Vermittlung einer eigenen Wohnung. Dort, wo Housing First praktiziert wird, sind die Erfolge überwältigend. Nach fünf Jahren leben noch über 90 Prozent in den ihnen vermittelten Wohnungen.

Wäre Housing First für die Städte und Kommunen nicht sogar deutlich kostengünstiger als das Bereitstellen von Notschlafstellen und mobilen Hilfsangeboten?

H. O.: Ja. Housing First ist nicht nur menschenwürdig, sondern auch preiswerter. Im Laufe einer langen Wohnungslosigkeit können bis zu 300.000 Euro Kosten pro »Fall« für stationär betreutes Wohnen anfallen. Mit dem Ergebnis, dass danach oft wieder ein Leben auf der Straße folgt, weil es keine Wohnungen für diese Menschen gibt – auch, weil nur wenige Vermieter sie als Mieter akzeptieren. Wir werben für einen Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe: Wir brauchen dauerhafte Lösungen statt Armutsverwaltung.

Viele Betroffene weigern sich, Notschlafstellen aufzusuchen, und nächtigen unter freiem Himmel. Für Durchschnittsbürger ist das oft nur schwer verständlich. Was sind die Gründe?

J. L.: Die Gründe dafür sind vielfältig. Für Betroffene sind etwa Gewalt untereinander, Diebstähle oder die fehlende Privatsphäre ein Problem. Häufig widersprechen zudem die Regeln der Einrichtungen der Lebensrealität der Menschen. Oftmals muss man schon um 18 oder 20 Uhr dort sein und auch bleiben, wenn man übernachten will. Es herrscht Alkohol- und Rauchverbot. Als Paar wird man teilweise getrennt untergebracht. Und Hunde sind ebenfalls in einigen Einrichtungen verboten. Viele wollen sich nicht derart bevormunden lassen und entscheiden sich dann für ihre Partnerin, den Partner oder für den Hund.

Peter Lauer Hubert Ostendorf

H. O.: Die Hilfen müssen bedarfsgerecht sein. Die gegenwärtige Situation ist oftmals so, als wäre man als Vegetarier auf eine Party eingeladen, auf der nur Fleisch angeboten wird. Wem helfen Sätze wie »Niemand muss auf der Straße schlafen«, wenn es die Plätze theoretisch zwar gibt, sie aber nicht der individuellen Situation der Hilfesuchenden entsprechen?

Sind Notschlafstellen und Übernachtungsgutscheine für Hostels für Sie also nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems?

J. L.: Das sind kurzfristige Hilfen, die dem Problem auf Dauer nicht gerecht werden. Notschlafstellen sind nicht in Gänze falsch. Sie werden auch weiterhin notwendig sein, um kurzfristig zu helfen. Allerdings brauchen wir dringend einen anderen Fokus und eine Politik, die sich ernsthaft des Problems annimmt und Lösungen schafft.

Die Kommunalpolitik unterstützt Sie und Ihren Housing-First-Ansatz nicht. Mit welchen Argumenten leisten Sie Überzeugungsarbeit?

H. O.: Wir praktizieren den Ansatz seit fast vier Jahren. In dieser Zeit konnten wir durch Spenden für mittlerweile 60 langzeitobdachlose Menschen Wohnungen kaufen. Sie leben in ganz normalen Häusern, in denen niemand weiß, dass die dort Untergekommenen ehemals wohnungslos und auf der Straße waren. Das ist beste Integration, so funktioniert Schutz vor Diskriminierung. Ziel ist es, weitere Apartments für Wohnungslose zu kaufen. Deshalb hat »Fiftyfifty« zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und mit Unterstützung des Landes NRW einen Fonds aufgelegt, der auch andere Organisationen in die Lage versetzen soll, Wohnungen zu kaufen und so Menschen von der Straße zu holen. Mit den Mitteln des Housing-First-Fonds werden Finanzierungsgrundlagen zum Ankauf von Wohnungen geschaffen – in der Regel 20 Prozent plus Kaufnebenkosten – sowie Umbaumaßnahmen mitfinanziert. Darüber hinaus werden kompetente Fachberatung und Begleitung geboten. Die Implementierung und Durchführung des Projekts wird durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW bis Ende November 2020 gefördert. 16 Organisationen der Wohnungslosenhilfe konnten seit Projektbeginn bereits für den Fonds gewonnen werden. Immerhin 32 Wohnungen, verteilt in ganz NRW, sind mittlerweile in der Kaufabwicklung, in Renovierung oder sogar schon bewohnt – ein großer Erfolg! Der Housing-First-Fonds wird durch den Verkauf von Kunst finanziell ausgestattet: Einer der weltweit am höchsten gehandelten Künstler, Gerhard Richter, spendete dem Projekt eine eigene Edition (18 Bilder, jW). Erwartet werden insgesamt Verkaufserlöse von mehr als einer Million Euro. Damit soll der Ankauf von bis zu 100 Wohneinheiten bezuschusst werden.

Selbstverständlich kann Wohnungslosigkeit auf diesem Weg nicht überwunden werden. Da, wo seit langem schon der Staat versagt, springt »Fiftyfifty« sozusagen in die Bresche. Gerade in Zeiten, in denen AfD und andere Rechte die soziale Ausgrenzung weiter fördern, braucht es den Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe und in der Sozialpolitik. Mehr bezahlbarer Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten muss her. Denn einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben angesichts steigender Mieten und zunehmender prekärer Beschäftigung nicht mehr nur soziale Notfälle, sondern mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung. Das ist der eigentliche Skandal.

Können Sie abschätzen, wie viele Wohnungen bundesweit für Obdachlose gebraucht würden? Bisher wird die Zahl der in Deutschland lebenden Wohnungslosen nicht statistisch erfasst, was sich Angaben der Bundesregierung zufolge, erst ab 2022 ändern soll.

J. L.: Dass es immer noch keine verlässlichen Zahlen gibt, spricht für sich. »Was nicht gezählt wird, zählt auch nicht«, sagt der Armutsforscher Christoph Butterwegge. Schätzungen der »Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe« zufolge gibt es in ganz Deutschland etwa 860.000 Menschen ohne festen Wohnsitz (Zahl für das Jahr 2016, jW). Obdachlosigkeit ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Wir brauchen Maßnahmen, die unverzüglich helfen, wie etwa mehr Wohngeld. Der Staat muss den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Am besten dadurch, dass er selbst Bauherr und später Eigentümer wird, wie in Österreich, um nicht wieder das Wohl und Wehe ausgegrenzter Menschen dem Profitstreben von Immobilienkonzernen auszusetzen. Es reicht außerdem nicht, bei einem Bauvorhaben einen bestimmten Anteil als sozial gefördert auszuweisen. Damit wird in erster Linie Menschen in mittelständischen Berufen geholfen, auch wenn das selbstverständlich richtig ist. Wir brauchen aber in jedem größeren Bauvorhaben eine eigene Quote von zehn Prozent für wohnungslose Menschen. Die Praxis zeigt: Trotz anteiliger Sozialbindung kommen Obdachlosen die bisherigen Quoten nicht zugute.

Ein weiteres Problem vieler Obdachloser ist die behördlicher Willkür.

H. O.: Es ist einfach nicht gerecht, wenn ein Obdachloser, der ein Straßenmagazin verkauft, ein Bußgeld wegen »aggressiven Bettelns« bezahlen soll. Und es ist auch nicht gerecht, wenn ein Obdachloser, der sich vor der Witterung mit einer Plane schützt, dafür noch bestraft wird, so wie dies in Düsseldorf und anderen Städten geschieht. So etwas ist und bleibt menschenverachtend. Das bestätigen übrigens alle Gerichtsentscheide in meiner 24jährigen Berufserfahrung. Bisher wurden bei uns immer alle Verfahren zugunsten der Betroffenen entschieden oder eingestellt.

Sie geben auch das Straßenmagazin Fiftyfifty heraus, das Wohnungslose verkaufen. Lässt sich dieses Modell vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung in dieser Form fortsetzen?

H. O.: Die Digitalisierung setzt auch Straßenzeitungen sehr zu. Während bürgerliche Medien auf Onlineausgaben ausweichen können, sind Straßenzeitungen auf den Verkauf draußen angewiesen. Die Verkäuferin und der Verkäufer mit der Zeitung in der Hand stehen zudem für eine bestimmte Botschaft: Hier bin ich und habe ein Recht, hier zu sein, und lasse mich nicht vertreiben. Straßenzeitungen sind auf ihre Auflage angewiesen. Zum Wohl derer, die sie verkaufen und zur Deckung der Kosten, die dem Verlag entstehen. Wenn Fiftyfifty einmal nicht mehr existieren sollte, wäre auch ein wichtiges Stück kritischer Gegenöffentlichkeit nicht mehr da. Dazu darf es nicht kommen. Daher mein Appell: Straßenzeitungen bei jeder sich bietenden Gelegenheit kaufen, kaufen, kaufen.